Hantavirus sulla nave di lusso: rischio di nuovi contagi e tensioni politiche in Spagna

Dopo i primi casi di hantavirus sulla nave MV Hondius, l’Oms avverte del possibile aumento dei contagi a causa del lungo periodo di incubazione. La nave è attesa alle Canarie, dove le tensioni politiche si intensificano. In Argentina, i casi sono raddoppiati in un anno, con un tasso di mortalità del 31,7%.

Sì, è possibile che emergano altri casi di hantavirus sulla nave della crociera di lusso MV Hondius, battente bandiera olandese, che ha vissuto un incubo nei mari più a Sud del mondo.

Una trentina di passeggeri, di 12 diverse nazionalità, sono fuggiti dalla nave prima che scattasse la quarantena, imbarcandosi su vari aerei per tornare a casa in Europa, Stati Uniti e Asia. Maria Van Kerkhove, direttrice del Dipartimento per la prevenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha rassicurato che non si tratta dell’inizio di un’epidemia o di una pandemia, ma il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ammesso che altri contagi sono possibili a causa del lungo periodo di incubazione del virus, di circa sei settimane.

Finora sono stati confermati cinque casi, tre dei quali con esito fatale, mentre altre tre persone restano sotto osservazione. Ghebreyesus ha criticato l’Argentina, che ha ritirato la sua adesione all’Oms, affermando che i virus non conoscono confini politici e che l’universalità è fondamentale per la sicurezza sanitaria globale. Nonostante il rischio per la popolazione mondiale sia considerato basso, l’Oms ha lanciato un appello alla solidarietà in vista dell’arrivo della Hondius alle Isole Canarie, prevista per domenica a mezzogiorno.

Ghebreyesus ha ringraziato il presidente spagnolo Pedro Sánchez per aver accettato la nave, ma le tensioni politiche in Spagna persistono. Il governatore delle Canarie ha precisato che la nave resterà in rada senza attraccare e che i passeggeri stranieri saranno fatti sbarcare su lance all’arrivo dei voli speciali dei loro Paesi.

I 14 passeggeri spagnoli, invece, saranno trasferiti in un ospedale di Madrid, suscitando polemiche da parte della governatrice di Madrid, Isabel Ayuso, che ha accusato il governo socialista di confusione. Intanto, i passeggeri rimasti a bordo vivono in quarantena nelle cabine disinfettate, in attesa di sapere se sono stati contagiati dal virus andino. Il focolaio sulla nave dei ricchi non è un episodio isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg allarmante.

In Argentina, i contagi da hantavirus sono raddoppiati in un anno: tra luglio 2025 e aprile 2026, sono stati registrati 101 casi, di cui 32 letali (31,7%). L’ondata attuale sembra legata a una coppia olandese deceduta: il marito di 70 anni è morto sulla nave, mentre la moglie di 69 anni è deceduta a Johannesburg dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo per Amsterdam.

I due erano in viaggio da quattro mesi tra Cile e Argentina prima di imbarcarsi sulla Hondius il 1° aprile da Ushuaia verso l’Antartide. Oltre a passeggeri e membri dell’equipaggio, a bordo ci sono anche quattro medici pronti a isolare chiunque manifesti sintomi.

Tuttavia, la paura e il ricordo di altri virus più contagiosi sono ancora vivi





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Nave MV Hondius Oms Spagna Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spagna accoglie nave MV Hondius con sospetto focolaio di hantavirusIl ministero della Salute spagnolo ha annunciato l'accoglienza della nave MV Hondius nelle Isole Canarie, rispettando il diritto internazionale e lo spirito umanitario. La nave, con un sospetto focolaio di hantavirus, era ferma a Capo Verde. La Spagna ha accettato anche la richiesta dei Paesi Bassi per il trasporto aereo di un medico in gravi condizioni. Tre persone sono già decedute per l'infezione. La nave, con 88 passeggeri e 59 membri dell'equipaggio, raggiungerà le Canarie in 3-4 giorni.

Read more »

Focolaio di Hantavirus sulla nave MV Hondius: allerta internazionaleL'infettivologo Matteo Bassetti conferma che il ceppo Andes, variante di Hantavirus trasmissibile tra persone, ha causato 8 casi e 3 decessi sulla nave MV Hondius. L'allerta si è estesa anche a Zurigo a causa degli spostamenti dei passeggeri, con l'Oms impegnata nel tracciamento dei contatti.

Read more »

Hantavirus sulla nave Hondius: possibile contagio durante un’escursione in Argentina, l’ipotesi degli investigatoriLe indagini sul recente focolaio di hantavirus a bordo della nave da spedizione Hondius stanno...

Read more »

Epidemia di Hantavirus sulla MV Hondius: l'odissea trasformata in incubo sanitarioUn focolaio di Hantavirus ha colpito la nave da crociera MV Hondius, causando tre morti e costringendo i passeggeri a una quarantena forzata tra Capo Verde e le Isole Canarie.

Read more »