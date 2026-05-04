Hantavirus: tre morti su nave da crociera, OMS rassicura sul basso rischio

Un focolaio di hantavirus su una nave da crociera ha causato tre decessi. L'OMS e gli esperti sottolineano la rarità della trasmissione e il basso rischio per la popolazione, evidenziando l'importanza del controllo dei roditori e della pronta identificazione dei casi.

Tre decessi su una nave da crociera hanno sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile focolaio di hantavirus, un'infezione virale trasmessa dai roditori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) e gli esperti rassicurano sulla rarità della trasmissione e sul basso rischio per la popolazione generale.

Le malattie da hantavirus, sebbene rare, possono essere gravi, manifestandosi inizialmente con sintomi simili all'influenza e progredendo verso un edema polmonare non cardiogeno. Il virus si contrae principalmente inalando particelle contaminate presenti nell'aria, provenienti da urina, feci o saliva di roditori infetti, spesso in ambienti chiusi e polverosi come cantine, fienili o legnaie. Morsi di roditori o consumo di cibo contaminato rappresentano vie di trasmissione meno comuni.

Gli hantavirus non sono nuovi per la popolazione umana, con diverse specie presenti in Europa, Asia e nelle Americhe. In Europa, la diffusione delle malattie da hantavirus è in aumento sia in termini di numero di casi che di aree geografiche infette. Esistono due principali tipi di hantavirus: quelli del Vecchio Mondo, che causano sindromi come la nefropatia epidemica e la febbre emorragica con sindrome renale, e quelli del Nuovo Mondo, associati a gravi sindromi polmonari.

Il focolaio del 1993 tra gli indiani Navajos negli Stati Uniti, causato dal virus sin nombre, e i casi in Sud America, dovuti ai virus delle Ande e Laguna negra, sono esempi significativi. La trasmissione avviene prevalentemente tramite inalazione di aerosol contaminati, mentre la trasmissione interumana è estremamente rara.

L'identificazione tempestiva dei casi è cruciale per contenere il focolaio, ma è importante capire se l'infezione è avvenuta tramite un'unica fonte o se c'è stata una limitata trasmissione da persona a persona. Nonostante il contesto sovraffollato della nave da crociera, la diffusione su larga scala è considerata improbabile. L'OMS ha dichiarato che il focolaio sulla nave da crociera in Sudafrica presenta un basso rischio per la popolazione e non vi è motivo di panico o di imporre restrizioni ai viaggi.

Le infezioni da hantavirus sono rare e solitamente legate all'esposizione a roditori infetti. La nave da crociera, con le sue potenziali colonie di topi e i sistemi di ventilazione, può rappresentare un ambiente favorevole alla diffusione del virus. Questo episodio sottolinea la necessità di un controllo coordinato a livello internazionale dei virus emergenti. L'hantavirus è un'infezione rara in Europa e non ha caratteristiche pandemiche, poiché non si trasmette facilmente da persona a persona.

Sebbene possa essere grave in alcuni casi, il rischio per la popolazione generale rimane basso e legato principalmente al contatto con roditori in ambienti specifici. La pronta identificazione e il contenimento del focolaio sono fondamentali per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza pubblica





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