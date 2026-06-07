Harley-Davidson annuncia il 32° European H.O.G. Rally in Portogallo

Harley-Davidson ha annunciato i dettagli del 32esimo European H.O.G. Rally, che si terrà a Cascais, Portogallo, dal 18 al 21 giugno. L'evento gratuito include tour guidati, una mostra di moto Custom, una parata panoramica e l' esposizione dei nuovi modelli 2026, oltre a concerti e la partecipazione di Jeep come partner.

Roma - Harley-Davidson ha svelato i dettagli del 32esimo European H.O. G. Rally, in programma a Cascais , Portogallo , dal 18 al 21 giugno. La città costiera, che ha già ospitato con successo l'evento nel 2012 e nel 2019, si prepara ad accogliere nuovamente migliaia di appassionati di motociclette provenienti da tutta Europa per quattro giorni all'insegna dei valori di libertà, amicizia e condivisione.

L'evento, gratuito e aperto a tutti, offre un calendario fitto di attività. Tra i momenti salienti figurano i tour guidati quotidiani, l'esposizione di moto Custom presso la Cidadela de Cascais e la spettacolare parata del sabato, che partirà dal circuito di Estoril per snodarsi lungo le strade panoramiche della costa.

All'interno dell'Harley-Davidson Expo, i visitatori potranno scoprire i nuovi modelli della gamma 2026, incluse le novità delle linee Touring e Adventure, oltre a partecipare a test ride, visitare aree espositive e usufruire di punti ristoro e merchandising. L'intrattenimento serale sarà garantito dalla musica dal vivo sul palco principale con numerose band. Oltre ai concerti, si esibiranno i tre gruppi emergenti vincitori dell'Harley-Davidson Music Contest: gli Ocean Daze, i The Surroyal e i Wood Burnt Red.

All'evento partecipa anche Jeep, partner europeo di Harley-Davidson per il 2026, a sottolineare il legame tra due community accomunate dallo stesso spirito di avventura. Il raduno si conferma quindi un appuntamento di grande richiamo non solo per i motociclisti, ma anche per famiglie e turisti che potranno vivere l'atmosfera unica dell'European H.O. G. Rally





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