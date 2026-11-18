I duchi di Sussex hanno proposto una riconciliazione con il re per le feste. Le risposte sono limitate alle telefonate, senza incontri faccia a faccia.

La tensione tra la Casa Reale e i duchi di Sussex sembra consolidarsi nelle prospettive delle festività invernali. Nonostante il ritorno ufficiale a vivere nel Regno Unito ad agosto insieme ai figli Archie e Lilibet, non si è ancora verificato alcun incontro fisico tra i principi e il sovrano. Le recenti voci suggeriscono che Harry e Meghan abbiano espresso il desiderio di trascorrere il Natale insieme al re Carlo, ma le risposte provenienti da palazzo sono state ferme nell'esclusione di un contatto faccia a faccia durante le vacanze.

Proposte di pace limitate alle comunicazioni vocali

Il principe Harry ha mantenuto un contatto telefonico con suo padre, re Carlo, ma questa comunicazione non ha sbloccato la situazione diplomatica interna alla famiglia. Gli esperti della monarchia sottolineano che l'offerta apparente di pace per le festività a Sandringham ha sollevato perplessità significative a corte. Non è attualmente chiaro se un incontro personale potrà avvenire in futuro, sebbene le fonti confermino che le uniche interazioni finora siano state di natura telefonica.

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Contesto storico delle visite nel Regno Unito

La situazione attuale rappresenta un netto contrasto rispetto al passato recente. All'inizio di luglio, re Carlo III ha trascorso del tempo con il figlio minore e la nuora, segnando l'ultima visita nel Regno Unito prima della decisione della coppia di farvi ritorno definitivo. Durante quel periodo, le comunicazioni tra le parti erano più frequenti e dirette, senza la barriera che sembra essersi creata nei mesi successivi.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da fonti attendibili in quel frangente, Harry, Meghan e il sovrano non si erano ancora incontrati di persona in quel contesto specifico. Tuttavia, si era appurato che le due parti si fossero sentite al telefono, mantenendo una linea di comunicazione aperta ma formale. Questo dettaglio storico è cruciale per comprendere la distanza emotiva e procedurale che caratterizza i rapporti attuali tra i duchi di Sussex e la famiglia reale.

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Dilemma sulle vacanze natalizie e tradizioni

La scelta del luogo per le celebrazioni natalizie rimane un punto cruciale della questione. Fonti viccese alla coppia affermano che i duchi di Sussex stanno ancora decidendo dove trascorrere il Natale quest'anno, un processo decisionale complesso data la rottura degli equilibri tradizionali. La famiglia Reale ha mantenuto una posizione rigida, non invitando esplicitamente la coppia a Sandringham per le festività.

La tradizione delle riunioni familiari si è interrotta anni fa. L'ultima volta che la coppia si è unita ai membri della famiglia reale per le festività nella tenuta di Sandringham è stata nel 2018, quando Meghan era incinta del figlio Archie. Da quel momento, le dinamiche sono cambiate radicalmente, con la coppia che ha cercato di costruire una vita indipendente lontano dal centro del potere monarchico.

Scelte passate e futuro delle vacanze

La decisione di separare le celebrazioni natalizie ha una lunga storia precedente all'abbandono del titolo di "Sua Altezza Reale". La coppia ha scelto di trascorrere il primo Natale di Archie nel 2019 con la madre di Meghan in Canada, segnando un allontanamento simbolico dalle tradizioni britanniche. Da allora, si pensa che tutti i Natali successivi siano stati trascorsi nella loro residenza a California.

Questa scelta geografica ha creato un'ulteriore barriera pratica e emotiva per eventuali riavvicinamenti durante le festività. Il ritorno in Europa ad agosto non ha automaticamente ripristinato le consuetudini natalizie, dato che la distanza fisica e la complessità delle relazioni familiari richiedono ancora tempo e mediazione. Il futuro delle vacanze natalizie dei duchi di Sussex dipende quindi da ulteriori sviluppi nelle negoziazioni informali tra le parti coinvolte.