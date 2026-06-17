Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna con i figli: scorta garantita per il soggiorno di luglio

Il duca e la duchessa di Sussex riportano la famiglia nel Regno Unito per la prima volta dal 2022. Dopo aver superato le preoccupazioni per la sicurezza, le autorità britanniche avrebbero assicurato una protezione ufficiale per tutta la durata del viaggio, previsto a luglio. La visita segna un momento importante per i due bambini, Archie e Lilibet, e arriva a otto anni dal matrimonio dei genitori.

Il duca e la duchessa di Sussex si preparano a un significativo ritorno in patria. Per la prima volta dal 2022, Harry e Meghan saranno accompagnati dai loro due figli, Archie e Lilibet, durante un soggiorno nel Regno Unito previsto per luglio.

Fino a oggi, il principe Harry aveva sempre escluso la possibilità di riportare la famiglia nel Regno Unito, principalmente a causa delle preoccupazioni per la privacy e la sicurezza. Le paure erano alimentate dall'atteggiamento dei tabloid britannici e dalla decisione giudiziaria che aveva revocato loro la scorta pubblica automatica dopo la causa persa contro il governo.

Tuttavia, proprio in vista del viaggio estivo, ci sarebbe stata una svolta decisiva: secondo quanto riportato da fonti televisive britanniche, le autorità avrebbero garantito un'adeguata tutela e una scorta ufficiale per tutta la durata del soggiorno, superando così l'ultimo ostacolo alla visita. Il ritorno dei Sussex assume un valore simbolico particolare, considerando le tensioni degli ultimi anni dopo la decisione di lasciare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti.

La notizia arriva proprio mentre la coppia celebra otto anni di matrimonio, un traguardo che ha ricevuto anche una serie di scatti inediti delle nozze, diffusi dai media. La vacanza britannica permetterà ai bambini, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021, di sperimentare per la prima volta in una sorta di "ritorno alle origini".

Il viaggio è stato descritto come un momento intimo e familiare, lontano dagli impegni ufficiali, anche se la presenza di una scorta ufficiale suggerisce che l'evento non passerà inosservato. Parallelamente, emergono altri dettagli che mostrano come la vita della coppia negli Stati Uniti sia sempre più lontana dalle dinamiche Buckingham Palace. Hanno recentemente partecipato a un evento Disneyland per festeggiare i compleanni dei figli, enfatizzando il desiderio di "divertirsi tutti insieme" in un contesto privato.

Inoltre, il principe Harry ha compiuto un viaggio in Ucraina, sulle orme della madre Diana, per portare sostegno alle vittime di guerra. Tuttavia, questa iniziativa è stata commentata in modo critico da Donald Trump, che ha definito Harry "non un portavoce per il Regno Unito", sostenendo di poter parlare a nome del paese più di lui. Queste dichiarazioni riaprono il dibattito sul ruolo pubblico del duca di Sussex, nonostante la sua scelta di vivere oltreoceano.

Il viaggio di luglio potrebbe quindi essere letto anche come un segnale di un parziale riavvicinamento alle istituzioni britanniche, anche se i rapporti con la famiglia reale rimangono complicati





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Harry E Meghan Ritorno In Gran Bretagna Scorta Sicurezza Archie E Lilibet

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