Harry in Tribunale: Diffamazione e Cyberbullismo nella Fondazione Benefica Sentebale

Il principe Harry affronta una causa per diffamazione e cyberbullismo da parte dell'ex presidente di Sentebale, Sophie Chandauka. La disputa riguarda la rottura con l'ente benefico e accuse di campagna mediatica diffamatoria.

Il principe Harry si ritrova nuovamente coinvolto in una battaglia legale, questa volta a causa della sua fondazione benefica, Sentebale . L'ex presidente dell'organizzazione, Sophie Chandauka , ha citato in giudizio il duca di Sussex per diffamazione scritta e verbale, accusandolo di aver scatenato una valanga di cyberbullismo nei suoi confronti.

La causa, depositata presso l'Alta Corte britannica, risale a un anno fa, in seguito alla rottura tra Harry e Sentebale, l'ente fondato nel 2006 per sostenere i giovani in Africa affetti da HIV e AIDS. La Chandauka sostiene che lo scontro tra lei e il principe, culminato nelle sue dimissioni, abbia causato danni significativi alla sua reputazione e a quella dell'organizzazione, con conseguenti perdite di donazioni e partner strategici. La situazione, secondo le accuse, sarebbe stata aggravata da una campagna mediatica diffamatoria promossa dal principe dopo le dimissioni della Chandauka, generando un ambiente ostile e tossico.\La controversia si è accesa quando la Chandauka, avvocato originario dello Zimbabwe e nominata presidente di Sentebale nel luglio 2023, ha denunciato uno stile diffuso e sistematico da parte di persone che, a suo dire, si sentono al di sopra della legge. In una dettagliata intervista televisiva, ha accusato direttamente il principe Harry e Meghan Markle, definendo il loro comportamento un brand tossico. Le accuse della Chandauka includono sessismo e 'misogynoir', una forma di razzismo e misoginia rivolta specificamente alle donne di colore. Ha sostenuto che articoli e notizie lesive della sua immagine e di quella dell'organizzazione siano state divulgate senza informare preventivamente i membri dell'associazione, causando danni non solo a lei, ma anche alle 540 persone coinvolte in Sentebale e alle loro famiglie. La Chandauka ha sottolineato come gli attacchi abbiano minato la fiducia e la credibilità dell'ente, compromettendo la sua capacità di raccogliere fondi e di operare efficacemente. La decisione di citare in giudizio il principe Harry rappresenta un passo significativo in questa battaglia legale, evidenziando le profonde spaccature e le accuse reciproche che hanno caratterizzato la fine del rapporto tra la Chandauka e Sentebale.\La reazione del principe Harry e dei suoi rappresentanti è stata immediata. Un portavoce ha respinto categoricamente le accuse offensive e diffamatorie mosse dalla Chandauka, dichiarando che il principe si difenderà legalmente. Questa disputa legale solleva importanti interrogativi sul ruolo dei membri di spicco delle organizzazioni benefiche e sull'impatto delle controversie mediatiche sulla loro reputazione. La vicenda mette in luce anche le tensioni all'interno della famiglia reale e il difficile rapporto tra Harry e Meghan con la famiglia reale, come testimoniato dalle dichiarazioni della Regina Elisabetta II, che sembrava diffidare della coppia. La causa in corso ha ripercussioni sulla reputazione del principe Harry e sull'immagine di Sentebale, mettendo a dura prova la fiducia dei donatori e dei partner strategici. La situazione è ulteriormente complicata dalla percezione di un ambiente tossico creato da una campagna mediatica mirata a danneggiare l'ex presidente, complicando ulteriormente il tentativo del principe di riavvicinarsi alla sua famiglia. La vicenda evidenzia le sfide che le figure pubbliche affrontano quando gestiscono organizzazioni benefiche e le implicazioni legali e reputazionali che possono derivare da conflitti interni.





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