Harry Styles potrebbe tornare in Italia nel 2027: gli indizi della RCF Arena

Mentre il Together Together Tour di Harry Styles è in partenza, i fan speculano su un possibile ritorno dell'artista in Italia nel 2027 presso la RCF Arena di Reggio Emilia. Un post misterioso e poi cancellato ha acceso la curiosità, mentre l'Hellwatt Festival lascia spazio a ulteriori ipotesi.

Mentre gli appassionati di musica attendono con trepidazione l'inizio del Together Together Tour di Harry Styles , che prenderà il via da Amsterdam il prossimo 16 maggio, online circolano sempre più insistenti rumor riguardanti una possibile tappa italiana del cantante britannico, forse in programma nel 2027 presso la RCF Arena di Reggio Emilia .

Nonostante al momento non ci siano conferme ufficiali, un post pubblicato di recente sulla pagina ufficiale della prestigiosa location ha acceso la curiosità dei fan. Il post, ora cancellato, presentava diversi indizi che sembravano puntare proprio a Harry Styles, tra cui un riferimento al kiwi, titolo di una delle canzoni del suo album di debutto, gli occhiali da sole a cuoricino indossati durante il Love on Tour 2023 e la scritta «Kiss all the time», chiaramente legata al suo quarto disco.

Ricordiamo che Harry Styles si era già esibito in questa stessa location durante la tappa finale del suo precedente tour, e un suo ritorno sarebbe quindi più che plausibile, considerata anche la sua affinità con l'Italia. Tuttavia, la cancellazione del post ha lasciato molti dubbi: è stato un errore o semplicemente un tentativo di generare hype senza fondamento?

Intanto, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Hellwatt Festival, in programma a Reggio Emilia nell'estate 2026, il direttore artistico Victor Milani ha lasciato intendere che per il prossimo anno potrebbe esserci un grande ritorno sul palco della RCF Arena. Potrebbe trattarsi proprio di Harry Styles, l'artista di 'Sign of the Times'? I fan non vedono l'ora di scoprirlo





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