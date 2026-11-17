Hashim Thaci condannato per aver influenzato i testimoni, pena aggiuntiva di 17 mesi. Proteste in Kosovo e limitazioni al tribunale dell'Aia.

Hashim Thaci, ex presidente del Kosovo, è stato condannato a un'ulteriore pena detentiva per aver interferito con il processo giudiziario. Il Tribunale per i crimini di guerra del Kosovo ha stabilito che l'ex leader politico ha tentato di influenzare i testimoni dell'accusa nel caso principale contro di lui. Questa decisione è stata resa pubblica martedì 17 novembre a L'Aia durante la sessione giudiziaria dedicata al caso.

La condanna per interferenza processuale

Il Tribunale ha aggiunto un anno e cinque mesi di carcere alla pena precedente di 25 anni. Questa nuova somma porterebbe il totale della reclusione a 26 anni e 5 mesi. La condanna specifica riguarda l'accusa di tampering con i testimoni. I giudici hanno ritenuto provato che Thaci abbia divulgato informazioni riservate sui testimoni dell'accusa. Queste informazioni sono state trasmesse a tre coimputati durante le loro visite in carcere.

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Dettagli sulle accuse e reazioni legali

Thaci aveva già ricevuto 25 anni di prigione a settembre per crimini di guerra commessi dal 1998 al 1999. All'epoca era comandante dell'Esercito di Liberazione del Kosovo. Le accuse precedenti includevano omicidio, tortura e detenzione illegale. Gli avvocati di Hashim Thaci hanno annunciato che presenteranno ricorso contro questa nuova sentenza. Hanno dichiarato che la pena sarebbe stata eccessiva e ingiusta fin dall'inizio.

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Impatto politico e disordini civili

La condanna ha scatenato proteste diffuse in tutto il territorio del Kosovo. Molti cittadini hanno visto la sentenza come troppo severa per il contesto storico. Le manifestazioni hanno portato a un accordo politico per limitare i poteri del Tribunale dell'Aia. Questo accordo mira a ridurre l'autorità del tribunale internazionale. Si ignora tuttavia se tale accordo politico influenzerà la condanna di Thaci per crimini di guerra.

Situazione degli altri imputati coinvolti

Oltre a Thaci, altri quattro imputati sono stati giudicati per interferenza processuale. Tre di loro sono stati condannati a pene che vanno da un mese sospeso a un anno di carcere. Un quarto imputato è stato assolto da tutte le accuse. Tutti e quattro hanno negato di aver commesso i reati contestati. I giudici hanno ordinato che la nuova pena sia aggiunta a quella precedente.