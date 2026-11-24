Il governo del Bangladesh chiede l'estradizione di Sheikh Hasina in manette. La ex premier cerca di tornare il 16 dicembre ma affronta sentenza a morte.

Il governo del Bangladesh sta preparando una ferma opposizione al previsto ritorno della ex prima ministra Sheikh Hasina nel paese, segnalando che qualsiasi rientro avverrebbe esclusivamente attraverso un'extradizione in manette e sotto stretta sorveglianza. Questa posizione ufficiale nasce dalla preoccupazione che un suo eventuale arrivo, pianificato per il 16 dicembre, possa trasformarsi in uno spettacolo politico in grado di riaccendere il sostegno per la leader deposta, destabilizzando ulteriormente la situazione nazionale già critica.

Sheikh Hasina, 79 anni, ha fugge l'India a novembre 2024 dopo una rivolta studentesca fatale che ha segnato la fine del suo lungo mandato, durante il quale è stata accusata di aver represso il dissenso e smantellato i controlli democratici, accuse che la ex leader nega fermamente. Un alto ministro del governo attuale ha confermato a Reuters che, al momento del rientro, la ex premier verrebbe immediatamente arrestata e incarcerata, poiché le autorità del Bangladesh stanno cercando attivamente la sua estradizione per affrontare le gravi accuse penali a suo carico.

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Processo e condanna a morte

Un tribunale del Bangladesh ha inflitto a Sheikh Hasina una sentenza di morte a novembre 2024 per aver ordinato una sanguinosa repressione dei manifestanti nel 2024, secondo le stime delle Nazioni Unite che hanno contato fino a 1.400 vittime. Questa condanna capitale rappresenta il nodo legale più significativo che bloccherà ogni tentativo di ritorno volontario, poiché le autorità di Dhaka richiedono che la giustizia venga espressa con la massima severità possibile verso la figura politica più polarizzante degli ultimi decenni.

Il Partito della Lega Awami di Sheikh Hasina, bandito dopo la caduta del suo governo, non ha potuto partecipare alle ultime elezioni generali di febbraio, vinte dal Partito Nazionale del Bangladesh (BNP). Questo vuoto di potere istituzionale ha aperto la strada alla formazione di un nuovo esecutivo guidato da figure avversarie storiche, creando un clima di tensione politica che il governo attuale cerca di gestire con fermezza per evitare ricadute violente.

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Posizioni e strategie dei partiti

Il nuovo primo ministro del Bangladesh, Tarique Rahman, è il figlio di Khaleda Zia, la più grande rivale politica di Sheikh Hasina, e ha vissuto in esilio volontario a Londra durante il mandato della ex premier, tornando nel paese solo nel dicembre 2025. La posizione del nuovo governo riflette direttamente l'ideologia del BNP e di Khaleda Zia, mostrando una chiusura netta verso qualsiasi forma di normalizzazione politica con la Lega Awami e le sue strutture di potere.

Sheikh Hasina ha dichiarato a Reuters che desidera rientrare nel suo paese perché crede di poter sfidare la legittimità dei procedimenti giudiziari contro di lei e di spronare altri leader e attivisti del suo partito a uscire dal nascondiglio seguendo il suo esempio. Questa strategia mira a riorganizzare la base politica del Partito Awami, che si trova in una fase di profondo smarrimento e frammentazione dopo la perdita del potere statale e la repressione delle sue attività organizzative.

Tensioni e impatti economici

Un portavoce ha indicato che Sheikh Hasina vuole che la compagnia aerea di bandiera Biman Bangladesh Airlines la trasporti da Delhi, poiché un velivolo della compagnia l'aveva già portata in India nel 2024. Tuttavia, l'ambasciata del Bangladesh nella capitale indiana ha risposto al suo avvocato che non fornirà passaporti a una persona classificata come terrorista, negando quindi lo strumento logistico necessario per un viaggio commerciale o diplomatico convenzionale.

La situazione è ulteriormente complicata dalle recenti proteste dei sostenitori della Lega Awami, che in parti del Bangladesh, incluso il distretto ancestrale di Gopalganj, hanno scatenato violenze che hanno portato alla morte di due membri del ruling BNP e alla vandalizzazione delle case di due suoi legislatori. Questi disordini sono stati definiti dal governo come una tattica di sopravvivenza adottata da un partito politicamente fallito, ma dimostrano il rischio concreto di un ritorno spettacolare che potrebbe innescare un ciclo di violenza ininterrotto.

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Prospettive future e contesto geopolitico

Il Ministero degli Esteri dell'India ha declinato di commentare direttamente la richiesta di estradizione, sebbene nell'aprile 2025 avesse confermato di esaminare la richiesta e di cercare di stabilire un dialogo costruttivo con il nuovo governo per rafforzare i legami regionali. La posizione di Nuova Delhi rimane cruciale, poiché Sheikh Hasina si trova attualmente in esilio volontario nel paese, e qualsiasi suo rimpatrio dipenderà strettamente dalle trattative diplomatiche tra Dhaka e New Delhi per rispettare le normative internazionali e le richieste di giustizia del Bangladesh.

Il Bangladesh, il secondo maggior esportatore di abbigliamento al mondo, sta faticando a recuperare dal caos politico ed economico seguito alla destituzione di Sheikh Hasina. Nonostante le elezioni abbiano portato una maggiore stabilità politica nel 2025, la tensione rimane alta a causa delle difficoltà economiche, tra cui le carenze di carburante e energia e l'aumento del costo della vita dovuto al conflitto in Medio Oriente. Il ritorno della ex premier, seppur auspicato da alcuni settori, rischia di esacerbare queste fragilità economiche e sociali.

Il paese affronta simultaneamente una delle peggiori epidemie di morbillo a livello mondiale e le proteste dei lavoratori del settore tessile che richiedono salari più alti. In questo contesto, la domanda di molti cittadini del Bangladesh è che il governo ottenga l'extradizione di Sheikh Hasina dall'India in tempi rapidi e proceda con l'esecuzione della pena, vista come unica via per garantire la sicurezza nazionale e la riconciliazione post-crisi, chiudendo definitivamente il capitolo del suo dominio politico.