Hayati Yazici si dimette dalla leadership del partito AK mentre l'indagine turca su manipolazione di mercato e insider trading coinvolge il figlio Mustafa.

Hayati Yazici, membro di spicco e fondatore del partito AK al potere in Turchia, ha annunciato martedì 24 novembre 2026 le proprie dimissioni dalla leadership del partito guidato dal presidente Tayyip Erdogan. La decisione, riportata dall'agenzia Reuters da Ankara, arriva mentre l'indagine su presunte manipolazioni di mercato e insider trading si è estesa fino a coinvolgere suo figlio, Mustafa Yazici.

Nel suo annuncio Hayati Yazici ha sostenuto che né lui né il figlio hanno commesso irregolarità o tratto profitto dalle operazioni di trading. Il provvedimento si inserisce in una crisi dei fondi d'investimento turchi che ha scosso i mercati finanziari del Paese.

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Crisi dei fondi e liquidazione di 131 fondi

Le autorità di regolamentazione turche hanno liquidato 131 fondi di investimento dopo che, a partire da settembre 2026, non sono più stati in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei risparmiatori.

Secondo la ricostruzione della Reuters, i fondi avevano concentrato le proprie partecipazioni in titoli poco negoziati. Quando gli investitori hanno chiesto il rimborso, le strutture non hanno avuto liquidità sufficiente, e questo ha spinto le autorità a intervenire e ad avviare un'indagine penale.

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L'inchiesta ha coinvolto diversi alti funzionari e membri del governo. Il 19 novembre 2026 alcuni investitori privati hanno manifestato davanti alla sede centrale del Consiglio dei mercati finanziari turco ad Ankara, chiedendo il rimborso dei propri investimenti.

Posizione di Hayati Yazici e del figlio Mustafa

Hayati Yazici non è stato formalmente accusato di alcun reato, ma è finito sotto esame dopo l'interrogatorio del figlio da parte delle autorità. Le fonti riportano che la sua posizione è oggetto di forte attenzione politica.

Mustafa Yazici è stato recentemente interrogato in merito a sospette operazioni manipolative sulla Borsa di Istanbul. Le autorità gli hanno imposto un divieto di espatrio e hanno nominato amministratori fiduciari per gestire le società a lui collegate.

Hayati Yazici, ministro dal 2011 al 2014 e in precedenza avvocato personale di Erdogan, ha respinto le accuse indirette. Ha sostenuto che la sua posizione all'interno del partito è stata "trasformata in uno strumento" in una campagna sui social media contro di lui e contro il Partito AK.

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I politici dell'opposizione sostengono invece che Hayati Yazici faccia parte di una cultura del partito di governo che avrebbe permesso il verificarsi di comportamenti illeciti, compresi quelli attribuiti al figlio. Nel messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Yazici ha scritto che non permetterà mai che ciò accada.

Arresti e prossimi passi dell'inchiesta turca

Fatma Betul Sayan Kaya, ex ministra e membro di spicco del Partito AK, è stata arrestata a novembre 2026 con l'accusa di reati finanziari e di altro tipo. I sospetti riguardano operazioni azionarie altamente redditizie effettuate poco prima che la crisi scatenasse un massiccio crollo del mercato azionario.

Nella settimana precedente al 24 novembre 2026, un pubblico ministero turco ha chiesto l'autorizzazione a indagare su Sahap Kavcioglu, ex capo dell'autorità di vigilanza bancaria ed ex governatore della banca centrale, per presunti illeciti. Kavcioglu si è dimesso a novembre 2026, e alcuni alti funzionari dell'autorità di vigilanza bancaria sono in carcere in attesa di processo.

La protesta del 19 novembre 2026 ad Ankara ha messo in evidenza la richiesta dei piccoli investitori di recuperare le somme affidate ai fondi liquidati. Il quadro giudiziario resta in evoluzione, con nuove misure e procedure che le autorità turche potrebbero adottare nelle prossime settimane.