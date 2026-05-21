Hayden Panettiere si è affidata alla terapia per superare il periodo più buio della sua vita

L'attrice Hayden Panettiere ha condiviso i retroscena dei momenti più difficili della sua vita, come l'emorragia durante il cesareo e la depressione postpartum, riscontrato dopo l'alcolismo e un legame tossico sentimentale. Tuttavia, grazie all'aiuto di terapie, il rapporto con la figlia e la sua stessa salute sono migliorati e molto più forti rispetto a prima.
L'attrice Hayden Panettiere ha rivelato di aver vissuto un momento di grande difficoltà durante il parto della sua figlia Kaya, costringendola addirittura a bussare alla porta della morte.
Dopo 7 trasfusioni di sangue, non ha manifestato alcuna paura nel corso del cesareo e non ha avuto paura durante il recupero postparto. Ha poi soffrato di depressione postpartum e dipendenza dall'alcol, iniziando un percorso di cura in seguito. Oggi ha un bel rapporto con la sua bambina e ha affidato la custodia a suo padre durante il periodo più buio della sua vita.
Ha anche scoperto che soffriva di dipendenza sentimentale tossica, causata da un ex compagno di nome Brian Hickerson
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