HBSKN ridefinisce l'estetica maschile a Milano: un viaggio tra scienza e cultura al Marlè Magazine Kiosk

Scopri l'evento esclusivo di HBSKN – Hebi Skin a Milano, dove la tecnologia dell'intelligenza artificiale e la ricerca cosmetica italiana si incontrano per rivoluzionare la skincare maschile.

Il cuore pulsante di Milano , in Via Foro Buonaparte 18, si appresta a diventare il centro di un esperimento sensoriale e scientifico senza precedenti. Venerdì 8 maggio 2026, il Marlè Magazine Kiosk, noto per essere un bastione della cultura editoriale indipendente e della bellezza della carta stampata, ospiterà un takeover completo da parte di HBSKN – Hebi Skin .

Dalle ore 10:00 alle 18:00, lo spazio verrà completamente trasformato in un hub dedicato alla skincare maschile contemporanea, creando un ponte inaspettato ma affascinante tra l'ingegneria della pelle e la tangibilità della materia editoriale. Questo evento non rappresenta soltanto una presentazione di prodotti, ma si configura come un'esperienza immersiva dove il concetto di cura di sé viene declinato attraverso l'ottica della performance, della precisione scientifica e dell'estetica minimalista, in un contesto che celebra l'oggetto fisico e il contenuto di qualità.

La filosofia che guida HBSKN – Hebi Skin si distacca nettamente dalle routine cosmetiche tradizionali, spesso troppo complesse o eccessivamente generiche. Il brand italiano propone un modello di skincare basato sull'efficacia reale e sulla semplicità d'uso, progettato specificamente per l'uomo moderno che non vuole sacrificare la qualità della propria pelle ai ritmi frenetici della vita urbana.

Il cuore tecnologico di questa visione è l'HBSKN ENGINE, una tecnologia proprietaria frutto di oltre diciassette anni di ricerca e sviluppo nel settore della cosmetica italiana. Grazie a questo motore di innovazione, il brand è in grado di selezionare e combinare attivi ad alta concentrazione che massimizzano la penetrazione cutanea e l'efficacia dei trattamenti.

L'obiettivo è chiaro: ridurre il numero di passaggi necessari per ottenere risultati visibili, condensando la complessità scientifica in routine essenziali che richiedono meno di tre minuti per essere completate, garantendo texture leggere, un assorbimento rapido e una totale compatibilità con la barba e le esigenze post-rasatura. Il punto focale della giornata sarà l'offerta di un percorso diagnostico personalizzato, dove ogni visitatore potrà scoprire le reali necessità della propria pelle attraverso lo Skin Test di HBSKN.

Questo strumento all'avanguardia combina un questionario clinico-comportamentale con un'analisi del volto basata sull'intelligenza artificiale, permettendo di identificare con estrema precisione il tipo di pelle e di costruire una routine su misura. Durante l'evento, i partecipanti potranno testare direttamente le formule CLEANSE, HYDRATE, ANTI-AGE+ e PURIFY, comprendendo la logica dietro ogni singolo attivo.

La presenza dei founder del brand aggiungerà un valore umano e intellettuale all'esperienza, poiché saranno loro a guidare gli ospiti attraverso la storia della ricerca cosmetica che ha portato alla nascita di Hebi Skin, spiegando come la scienza possa semplificare la vita quotidiana senza scendere a compromessi sulla salute cutanea. Oltre alla dimensione del prodotto, HBSKN si pone come un progetto educativo volto a cambiare la percezione della bellezza maschile.

Attraverso strumenti come lo SKIN PROTOCOL, il sistema diagnostico proprietario, e The Skin Edit, una piattaforma editoriale dedicata alla divulgazione scientifica, il brand mira a rendere l'utente consapevole dei processi biologici della pelle. L'evento al Marlè Magazine Kiosk è dunque il manifesto di un nuovo approccio: un protocollo essenziale fatto di detersione, idratazione, protezione e rigenerazione che lavorano in sinergia per mantenere l'equilibrio cutaneo.

Per chi desidera partecipare a questa giornata di innovazione, l'appuntamento è fissato per l'8 maggio 2026, con la possibilità di registrarsi tramite il sito ufficiale www.hebiskin.com per accedere a tutti i dettagli dell'iniziativa in Via Foro Buonaparte 18, tra il Piccolo Teatro e Corso Garibaldi





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