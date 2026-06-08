Heart Dressed, il documentario Fao che racconta le storie delle donne artigiane della montagna

Il documentario Fao presentato a Roma in occasione della Giornata dell'Ambiente, Heart Dressed (Vestiti con il cuore), è un viaggio tra le comunità di artigiane che lavorano i tessuti sulle montagne più alte del mondo. Quattro stilisti di fama internazionale hanno partecipato al progetto, incontrando le comunità di artigiani della montagna e creando capi che raccontano tradizioni secolari e sensibilità contemporanea.

La luce profonda che allunga lo sguardo sugli altopiani del Perù, con gli alpaca sdraiati sotto le carezze dei pastori, mentre lame amorevoli li tosano.

I bassi intensi delle note che risuonano nei templi buddisti del Bhutan. Le donne che battono la lana per prepararla ai telai del Kirghizistan. Bello, ma anche noto. La sorpresa viene dall'accostamento tra la staticità secolare di questi scenari e il battito veloce della moda.

Dal contrasto tra tecniche che traggono la loro forza dall'essere tramandate da generazioni e tecniche che vivono dell'energia del momento. È questa la prima sensazione che emerge guardando Heart Dressed (Vestiti con il cuore), il documentario Fao presentato a Roma in occasione della Giornata dell'Ambiente e girato tra le montagne di Bhutan, Guatemala, Kirghizistan e Perù.

Ed è proprio questo contrasto l'anima del progetto che ha portato quattro stilisti di fama internazionale (Vivia Ferragamo, Stella Jean, Carolina K e Antonio e Patrizia Marras) in un lungo viaggio tra le comunità di artigiane che lavorano i tessuti sulle montagne più alte del mondo.

'Ci vogliono esperienze nuove per far germogliare cose nuove', raccontano Antonio e Patrizia Marras. 'È dall'incrocio, dallo scontro, dalla contaminazione tra diversità che possono nascere cose interessanti'. E infatti dall'incontro tra questo gruppo di stilisti e le comunità di artigiani della montagna è nato uno scambio di competenze, di conoscenze, di patrimonio culturale che ha portato alla creazione di capi che raccontano tradizioni secolari e sensibilità contemporanea.

Tessuti di grande qualità, sapienza nel fare con le mani, colori che sorprendono hanno permesso di produrre le collezioni che sono state presentate alla Milano fashion week.

'Con questo documentario', spiega Francesco De Blasi, di Alexandra Cinematografica, coproduttrice del film, 'abbiamo voluto raccontare le incredibili storie di donne artigiane che ogni giorno lottano per mantenere la propria famiglia attraverso un mestiere che unisce creatività e tradizione, rispetto dell'ambiente e della comunità. Abbiamo scelto di valorizzare il sapere artigianale millenario delle comunità montane per mostrare attraverso le immagini come la cooperazione internazionale tra grandi stilisti internazionali e artigiani locali possa generare un potente impulso creativo e un impatto economico duraturo.

Il nostro desiderio è che Heart Dressed possa parlare al cuore del pubblico affinché si crei una consapevolezza di consumo verso scelte più responsabili e attente agli ecosistemi fragili'. Certo non possiamo inserire il feltro kirghizo, la lana d'alpaca peruviana, la seta del Buthan e il cotone del Guatemala tra gli acquisti quotidiani. Ma l'attenzione al modo in cui i tessuti sono lavorati secondo quelle tradizioni ci ricorda che è possibile produrre il bello abbattendo gli sprechi.

Mentre oggi una camicia di cotone costa 2.700 litri di acqua, quanto basta a una persona per dissetarsi abbondantemente per più di tre anni. E l'impatto complessivo dell'industria della moda è pesante: consuma 93 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno solo per la coltivazione e la produzione delle fibre; è responsabile del 10% delle emissioni di CO2; produce il 35% delle microplastiche rilasciate negli oceani.

Come ricorda Giorgio Grussu, coordinatore del progetto Fashion for Fragile Ecosystems della Mountain Partnership della Fao, 'ogni nostro acquisto ha un impatto immenso sulle vite di comunità lontane e, inevitabilmente, sulla salute del nostro stesso pianeta. Ogni volta che compriamo qualcosa, stiamo votando per il tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Sapere da dove viene ciò che indossiamo è il primo passo per cambiare le regole del gioco'





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