Hegseth a Singapore: equilibrio strategico con la Cina ma nessuna egemonia nell'Indo-Pacifico

Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth, al Shangri-La Dialogue, ribadisce l'impegno americano nell'Indo-Pacifico ma con toni più concilianti verso Pechino, mentre prosegue il rafforzamento delle alleanze come Aukus.

Ferma restando la volontà di costruire una relazione costruttiva di stabilità strategica con Pechino, Washington continua a considerare una priorità americana fare in modo che alla Cina non sia permesso di dominare l' Indo-Pacifico .

È questo il cuore del messaggio consegnato dal segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth al Shangri-La Dialogue di Singapore, il più importante forum annuale sulla sicurezza in Asia. Il suo intervento, a circa due settimane dal viaggio di Trump in Cina, era particolarmente atteso per valutare l'orientamento dell'amministrazione americana rispetto alla grande questione di Taiwan, il grande nodo geopolitico che deve restare tale per evitare collisioni.

Hegseth ha affermato che esiste una legittima preoccupazione per lo storico rafforzamento militare della Cina e per l'espansione delle sue attività militari nella regione e oltre. Ha assicurato agli alleati del Pacifico che Washington rimane impegnata nella regione.

Tuttavia, i toni sono stati molto più mitigati rispetto a un anno fa, quando lo stesso Hegseth suscitò l'ira di Pechino avvertendo delle minacce in rapida evoluzione provenienti dalla Cina, in particolare della sua posizione aggressiva nei confronti di Taiwan. In quell'occasione dichiarò che la Cina non si limitava più a rafforzare le proprie forze militari per conquistare l'isola autogovernata, ma si stava addestrando attivamente per farlo ogni giorno.

Questa volta le parole sono state scelte con cura, sebbene la sostanza non cambi. Ora l'accento viene messo sul mantenimento dell'equilibrio anziché sull'incombenza della minaccia. Hegseth ha sottolineato che la regione indo-pacifica ha profonde implicazioni per la sicurezza e la prosperità degli Stati Uniti e che la priorità di Washington è raggiungere un equilibrio di potere duraturo e favorevole nel Pacifico.

Ha dichiarato che condividono una valutazione lucida del contesto di sicurezza e la reciproca consapevolezza che un Pacifico dominato da una qualsiasi potenza egemone sconvolgerebbe l'equilibrio di potere regionale e minerebbe l'equilibrio che tutti cercano di preservare. Ciò non significa che gli Usa non stiano portando avanti iniziative per proseguire nella strategia di contenimento della Cina, dal Quad all'avanzamento dei progetti del patto Aukus.

Proprio oggi, in un evento tenutosi al di fuori della conferenza, Hegseth, il ministro della Difesa britannico John Healey e il loro omologo australiano Richard Marles hanno lanciato una nuova iniziativa nell'ambito del cosiddetto secondo pilastro di Aukus, annunciando investimenti congiunti per il potenziamento delle capacità dei droni sottomarini. Healey ha affermato che insieme stanno producendo una gamma di sensori e sistemi d'arma all'avanguardia per i droni sottomarini, contribuendo a individuare minacce anche a cavi e oleodotti sottomarini.

La consegna dei nuovi veicoli inizierà nel 2027, secondo quanto riporta Reuters. Il programma migliorerà le capacità di ricognizione e attacco delle tre nazioni e rafforzerà la superiorità nella guerra antisommergibile e antinave, nelle contromisure contro le mine, nella guerra elettronica e nelle manovre litoranee contese, si legge in una dichiarazione congiunta. Mentre i progetti con gli alleati vanno avanti, la novità più rilevante sta nella coesistenza tra queste mosse e una retorica decisamente più conciliante rispetto al passato.

Del resto, sono passati appena 15 giorni dalla visita di Stato di Trump in Cina, durante la quale il presidente americano ha definito Xi Jinping un grande leader e affermato che i due Paesi avrebbero avuto un futuro fantastico insieme. Hegseth, che era con Trump a Pechino, ha dichiarato che i due leader hanno concordato che Cina e Stati Uniti dovrebbero costruire una relazione costruttiva di stabilità strategica basata su equità e reciprocità, riaffermando che mentre le nostre nazioni proteggeranno con vigore i rispettivi interessi, possiamo raggiungere accordi pratici e reciprocamente vantaggiosi laddove i nostri interessi coincidano.

Pechino ha apprezzato: il generale Meng Xiangqing ha elogiato le osservazioni di Hegseth sull'incontro tra Xi e Trump, affermando che il consenso raggiunto dai leader dovrebbe fornire una guida strategica per le relazioni sino-americane nei prossimi tre anni e oltre. In definitiva, il discorso di Hegseth a Singapore rappresenta un tentativo di bilanciare la competizione strategica con la Cina e la necessità di mantenere una comunicazione aperta.

Da un lato, gli Stati Uniti continuano a rafforzare le alleanze regionali e a sviluppare capacità militari avanzate, come dimostrato dal progetto Aukus. Dall'altro, cercano di evitare una escalation retorica che potrebbe portare a confronti diretti. La questione di Taiwan rimane il punto più delicato, e la cautela nel linguaggio riflette la volontà di non inasprire ulteriormente i rapporti.

L'obiettivo dichiarato è un equilibrio di potere stabile nell'Indo-Pacifico, ma resta da vedere se le azioni concrete corrisponderanno a questa retorica moderata. Nel frattempo, gli alleati asiatici osservano con attenzione le prossime mosse di Washington, consapevoli che la regione è al centro di una delle più complesse dinamiche geopolitiche del nostro tempo





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