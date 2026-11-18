Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth firma un accordo storico con Venezuela per congiunzione operazioni militari e sicurezza regionale.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato mercoledì un nuovo accordo di cooperazione militare con il Venezuela, segnando un cambiamento di paradigma nelle relazioni bilaterali. L'annuncio è stato formulato durante la sua prima visita nel paese, avvenuta precisamente il 18 novembre 2026, nel pieno di un contesto geopolitico in forte evoluzione dopo la rimozione del precedente leader. Questo accordo mira a rafforzare la sicurezza regionale e a contrastare le organizzazioni criminali transnazionali.

Dettaglio del patto di sicurezza regionale

L'accordo firmato da Hegseth e dall'actress Presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, copre ambiti specifici come l'addestramento congiunto, lo scambio di informazioni intelligence e altre forme di collaborazione operativa tra le forze armate dei due Stati. Rodriguez ha sottolineato che questa disposizione strategica aiuterà a confrontarsi con le "minacce comuni" e a rafforzare l'addestramento delle forze armate venezuelane, preparando il terreno per una risposta coordinata.

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Hegseth ha dichiarato esplicitamente che tale partnership segnerebbe un aumento significativo delle azioni congiunte contro i gruppi di narcotraffico. Il Segretario degli Stati Uniti ha lanciato un messaggio duro ai narcoterroristi che hanno utilizzato il territorio venezuelano come un rifugio sicuro, affermando che il loro tempo è finito e che saranno cercati e neutralizzati dalle forze statunitensi.

Impatto energetico e accordi petroliferi

Oltre agli aspetti di sicurezza, Washington sta esercitando una crescente influenza nel Venezuela, in particolare nel settore energetico che resta vitale per l'economia nazionale. Dopo la rimozione di Nicolas Maduro in una raids speciale avvenuta a gennaio a Caracas, funzionari statunitensi si sono mossi rapidamente per plasmare il futuro energetico del paese, concentrando i propri sforzi sulla politica energetica e sugli investimenti privati.

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Questo ruolo si è ampliato drasticamente ad agosto, quando un accordo ha concesso al produttore North American Blue Energy Partners, o NABEP, l'accesso a lungo termine a diciassette campi petroliferi. Questi siti contengono circa un quinto delle riserve di petrolio del paese, garantendo agli investitori statunitensi quote di produzione garantite e diritti di prima opzione sul resto della produzione, attraverso una partnership con il governo federale.

Contesto politico e obiettivi petroliferi

L'arrivo di Hegseth a Caracas è avvenuto due settimane dopo una sconfitta elettorale per il Partito Repubblicano di Donald Trump in Congresso, causata dalla rabbia degli elettori per la guerra contro l'Iran. Il conflitto, durato quasi nove mesi, ha fatto schizzare in alto i prezzi della benzina negli Stati Uniti e in tutto il mondo, soprattutto a causa dei tiri sul petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

Hegseth ha difeso la guerra come un atto coraggioso, sostenendo che l'accordo petrolifero con il Venezuela renderebbe lo Stretto di Hormuz un "fattore non rilevante" per l'emisfero occidentale. Alejandro Betancourt, l'imprenditore venezuelano che controlla NABEP, ha confermato che il gruppo prevede di produrre oltre 250.000 barili al giorno entro la fine dell'anno, un aumento rispetto ai 224.000 barili prodotti a metà ottobre.

Prossimi passi e diplomazia in America Latina

La tappa di Caracas segna l'inizio di un lungo viaggio di Hegseth in America Latina, con la successiva destinazione prevista in Colombia per mercoledì successivo. Lì, il Segretario americano dovrebbe consegnare un aereo Lockheed Martin Hercules C-130 e discutere della cooperazione sulla sicurezza con Bogotà, mentre il Ministero della Difesa colombiano conferma la consegna per supportare la lotta contro i gruppi di narcotraffico.

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Questa iniziativa si inserisce nella politica espansiva di Trump verso l'America Latina, che si è allontanata dal focus iniziale sul Canale di Panama. Con più di 200 persone uccise negli attacchi a barche sospette contro la droga, Hegseth ha evocato una rivisitazione della Dottrina Monroe, affermando che il Venezuela è passato da minaccia regionale ad alleato della sicurezza americana, ricostruendo ora il proprio apparito militare insieme agli Stati Uniti. Il Segretario ha anche visitato l'ambasciata statunitense per ribadire questi principi fondamentali di politica estera nel nuovo scenario regionale.