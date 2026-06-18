Hegseth annuncia revisione delle forze Usa in Europa e critica alleati NATO su difesa e Iran

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha criticato duramente alcuni membri NATO per la spesa militare insufficiente e le posizioni sul conflitto in Iran, annunciando una revisione delle truppe statunitensi in Europa che potrebbe ridisegnare la presenza militare americana nel continente.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato una revisione delle forze militari americane in Europa, criticando severamente alcuni alleati della NATO per la spesa difensiva insufficiente e per le loro posizioni riguardo al conflitto in Iran .

Durante l'incontro dei ministri della Difesa NATO a Bruxelles, Hegseth ha sottolineato che la verifica stabilirà quali nazioni soddisfano gli standard e quali invece non sono all'altezza, affermando che alcuni paesi falliranno mentre altri supereranno con successo il giudizio. La mossa segue un pattern più ampio di pressure esercitata dall'amministrazione americana sui partner europei affinché aumentino gli investimenti nella sicurezza collettiva e adopreranno una linea più dura verso Teheran.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte, presente all'incontro, ha ascoltato le dichiarazioni senza commentare pubblicamente, anche se in passato ha ribadito l'importanza che tutti i membri raggiungano l'obiettivo del 2% del PIL per la difesa. La revisione annunciata da Hegseth potrebbe comportare ridispiegamenti di truppe, cambiamenti nei comandi o ridefinizione delle basi militari statunitensi in continente, con implicazioni per la sicurezza europea.

L'evento si inserisce in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente e di dibattito sul ruolo dell'Europa nella gestione delle crisi internazionali. I ministri della Difesa dei vari stati membri ora dovranno valutare le proprie politiche in risposta alle affermazioni americane, con possibili ripercussioni sui bilanci nazionali e sulla cooperazione militare transatlantica.

L'esito della review sarà monitorato con attenzione sia a Washington che nelle capitali europee, poiché potrebbe segnare un punto di svolta nella partnership difensiva tra le due sponde dell'Atlantico. La notizia arriva mentre la NATO celebra il suo 75esimo anniversario e cerca di adattarsi a nuove minacce, tra cui la guerra cibernetica, le tecnologie avanzate e le azioni aggressive della Russia.

Hegseth ha anche ribadito che gli Stati Uniti si aspettano dai propri alleati un contributo più equo alla sicurezza comune, riducendo il carico sul contribuente americano. Le reazioni europee sono state per lo più caute, con alcuni funzionari che sottolineano come molti paesi abbiano già aumentato la spesa militare negli ultimi anni, mentre altri ricordano che le decisioni in materia di difesa spettano ai singoli governi nazionali.

La tensione tra Washington e Bruxelles su questioni commerciali e tecnologiche si riflette anche nel campo della sicurezza, rendendo il vertice di Bruxelles un momento cruciale per il futuro dell'alleanza. I dettagli della revisione non sono stati resi noti, ma si prevede che il rapporto finale sarà presentato entro pochi mesi e potrà influenzare le strategie di dispiegamento delle forze USA in Germania, Italia, Polonia e altri paesi europei.

Il segretario alla Difesa americano ha anche accennato alla necessità di modernizzare l'equipaggiamento e migliorare l'interoperabilità tra le varie forze armate NATO, temi che saranno discussi nei prossimi incontri





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