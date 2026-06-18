Hegseth attacca l'Europa: vergognoso il no alle basi Usa. Droni su Mosca, Pupo alla maturità, Trump-Iran a Versailles

Il segretario alla Difesa Usa Hegseth critica alleati Nato per il rifiuto di basi, attacco droni su Mosca e incendio raffineria, Pupo candidato alla maturità a 72 anni, Trump firma accordo con l'Iran a Versailles.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha aperto la riunione ministeriale della Nato con un intervento molto critico verso alcuni alleati europei, definendo una vergogna il loro rifiuto di consentire l'uso di basi americane sul proprio territorio per operazioni militari statunitensi.

Hegseth ha ricordato che gli Stati Uniti hanno difeso l'Europa per generazioni ma, quando il presidente ha chiesto di far decollare aerei o salpare navi dalle basi europee per colpire obiettivi in Medio Oriente, troppi alleati hanno negato il consenso, si sono nascosti dietro dibattiti legali o li hanno pubblicamente criticati per aver fatto ciò che loro stessi non erano preparati a fare. Il segretario ha annunciato una revisione per valutare la presenza di forze Usa in Europa.

Nella stessa notte si è verificato un massiccio attacco di droni ucraini su Mosca, con una raffineria di petrolio colpita e devastata da un vasto incendio difficile da spegnere, che ha sollevato una nube nera sui depositi della capitale. Intanto, a Roma, all'istituto Minerva, si sono svolti gli esami di maturità con un candidato speciale: il cantante Pupo, all'età di 72 anni, ha scelto di completare il proprio percorso di studi, motivato dal desiderio di nuove opportunità culturali.

Sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un Memorandum d'intesa con l'Iran presso la Reggia di Versailles, poco prima di una cena offerta dal presidente francese Emmanuel Macron. Il evento è stato documentato in un video condiviso sui social da Macron che mostra Trump mentre appone la sua firma.

The polemica di Hegseth alla Nato riflette una tensione crescente tra gli Stati Uniti e alcuni partner europei sulla condivisione degli oneri militari e sulla autonomia strategica europea. Il segretario americano ha underlined come il rifiuto di offrire basi per operazioni statunitensi costituisca una mancanza di reciprocità dopo decenni di protezione americana, sollevando interrogativi sul futuro della presenza militare Usa in Europa. La revisione annunciata potrebbe portare a una rimodulazione delle truppe, con possibili ripercussioni sulla sicurezza continentale.

Le reazioni europee non sono state riportate nel testo, ma le dichiarazioni di Hegseth segnano un punto di svolta nel dialogo tra alleati. L'attacco con droni su Mosca, attribuito all'Ucraina, rappresenta un' escalation nella guerra ibrida che si svolge oltre il fronte tradizionale. Il colpire infrastrutture critiche come una raffineria non solo causa danni materiali ma ha un forte impatto psicologico sulla popolazione russa, mostrando la vulnerabilità del cuore del paese.

L'incendio sviluppatosi dopo l'impatto ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, e la nube nera è diventata un simbolo visibile dell'attacco. Questi raid, se confermati, indicano un miglioramento nelle capacità ucraine di proiettare attacchi a lunga distanza, probabilmente con l'aiuto di tecnologia occidentale. La risposta russa è stata finora non commentata nel testo, ma Moscow ha spesso denunciato attacchi di questo tipo come atti di terrorismo.

La maturità di Pupo, all'età di 72 anni, è una notizia che suscita curiosità e ammirazione per l'impegno nello studio in età avanzata. L'artista ha spiegato che lo spinge la voglia di nuove scoperte culturali e personali, sfidando lo stereotipo che l'apprendimento sia solo per i giovani. La sua presenza tra i maturandi ha attirato l'attenzione dei media e ha reso speciale la cerimonia di esame all'istituto Minerva di Roma.

Questo episodio riflette una tendenza crescente di istruzione permanente e di ritorno sui banchi di scuola da parte di adulti, anche famosi, per realizzare un desiderio di completamento formativo. La firma del Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla presenza di Macron, è un evento diplomatico di grande rilievo. Il documento, le cui具体 non sono dettagliate nel testo, segnala un possibile passo avanti nei rapporti tra Washington e Teheran, tradizionalmente difficili.

La scelta del luogo, una reggia simbolo della monarchia francese, e la presenza di Macron suggeriscono un ruolo della Francia come facilitatore delle relazioni. Il video condiviso da Macron che mostra Trump mentre firma ha un valore propagandistico, enfatizzando la normalizzazione dei rapporti. Questo accordo potrebbe avere conseguenze sulla stabilità del Medio Oriente, sul nucleare iraniano e sulle alleanze regionali, anche se i dettagli negoziali rimangono riservati.





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