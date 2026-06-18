Hegseth attacca la Nato: scrocconi gli europei, revisione della strategia in arrivo

Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth ha lanciato un attacco frontale agli alleati europei durante un incontro Nato, definendoli scrocconi e annunciando una revisione della strategia militare che di fatto chiederà all'Europa di assumersi la responsabilità primaria della difesa del continente, con possibili tagli ai contributi americani. Le reazioni europee non si sono fatte attendere, con la Nato che evidenzia gli aumenti di spesa già in corso e l'Italia che difende il ruolo delle sue basi. Le dichiarazioni segnano un nuovo picco nelle tensioni transatlantiche e potrebbero preludere anche alla sostituzione dello stesso Hegseth, dato il suo presunto fallimento in Iran.

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha tenuto un discorso molto duro durante l'incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles, ribadendo la posizione dell'amministrazione Trump : l'alleanza atlantica, se mantiene l'attuale struttura con gli Stati Uniti in posizione dominante, non ha più senso di esistere.

Hegseth ha etichettato i paesi europei come scrocconi che devono smetterla di fare affidamento su Washington e iniziare a investire seriamente nella propria difesa. Ha annunciato una revisione strategica militare in Europa che durerà sei mesi e porterà a una Nato 3.0, comprendente uno screening di tutti i membri per valutare gli investimenti nella difesa. In caso di mancato aumento della spesa, gli Stati Uniti ridurranno i propri contributi.

Hegseth ha utilizzato toni sprezzanti, citando Mao Tse-Tung per definire la Nato una tigre di carta e accusando i partner europei di aver vissuto un'era di distrazione e deindustrializzazione. La reazione europea non si è fatta attendere: una fonte Nato ha definito le affermazioni di Hegseth un disco rotto, ricordando che molti alleati stanno già aumentando il budget. Il segretario generale Mark Rutte ha evitato di commentare direttamente, sottolineando gli incrementi di spesa di Europa e Canada per il 2025.

L'Italia, attraverso il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha smorzato i toni, evidenziando che le basi italiane sono state utilizzate nel rispetto dei trattati e che altre nazioni potrebbero non aver rispettato gli accordi. Il dibattito evidenzia le crescenti tensioni transatlantiche sulla spartizione degli oneri difensivi, con gli Stati Uniti che spingono per un maggiore impegno europeo e minano il tradizionale ruolo di leadership americana all'interno dell'alleanza.

L'atmosfera, già tesasi dopo il G7 di Evian, rischia di complicare la cooperazione su questioni critiche come la sicurezza in Medio Oriente e la gestione delle crisi internazionali. Gli analisti notano che le dichiarazioni di Hegseth potrebbero essere un segnale della sua imminente rimozione, dopo il fallimento nella gestione della crisi iraniana. Il presidente Trump, noto per non ammettere errori, potrebbe scaricare le colpe sul suo segretario alla Difesa per placare l'insoddisfazione della sua base elettorale.

In Italia, l'ex ufficiale Orio Giorgio Stirpe ritiene che Hegseth stia per essere silurato, vista l'inadeguatezza dimostrata e la necessità per Trump di trovare un capro espiatorio. Il futuro della Nato appare therefore in bilico, con la richiesta americana di una Nato 3.0 che di fatto trasferirebbe la responsabilità primaria della difesa europea agli stessi europei, riducendo l'impegno finanziario e militare statunitense.

Tale scenario solleva interrogativi sulla capacità dell'Europa di colmare il vuoto lasciato da Washington e sulla stessa tenuta dell'alleanza nel caso in cui gli Stati Uniti riducano drasticamente il loro contributo. La partita si gioca anche sul piano della credibilità internazionale: se gli alleati non si dimostreranno all'altezza, la Nato rischierà di indebolirsi proprio mentre le minacce geopolitiche si moltiplicano.

La leadership europea dovrà quindi decidere se e quanto investire in autonomia difensiva, bilanciando le esigenze di sicurezza con quelle economiche, in un contesto di vincoli di bilancio sempre più stringenti. Parallelamente, il dibattito interno agli Stati Uniti vede la stampa e l'opinione pubblica divise tra chi sostiene la richiesta di maggiore equilibrio e chi teme che un ridimensionamento del ruolo americano possa pregiudicare l'efficacia dell'alleanza.

La sfida per i governi europei sarà quindi quella di negoziare con Washington una transizione che non leda gli interessi comuni, mantenendo al contempo la coesione necessaria per affrontare le sfide globali. Il tutto mentre il conflitto in Medio Oriente e le tensioni con laRussia e la Cina rendono il quadro sempre più complesso.

Hegseth, con le sue uscite provocatorie, sembra voler accelerare i tempi, ma il suo stesso futuro potrebbe essere appeso a un filo, in una situazione in cui le decisioni di oggi avranno conseguenze durature sulla sicurezza transatlantica per decenni





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