Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha tenuto un discorso al cimitero americano di Colleville-sur-Mer in occasione dell'82° anniversario del D-Day, ricordando il sacrificio dei soldati e sottolineando come la vittoria fu possibile grazie alla determinazione degli alleati.

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth , ha commemorato l'82° anniversario dello sbarco in Normandia al Normandy American Cemetery di Colleville-sur-Mer, tracciando un parallelo tra la Seconda Guerra Mondiale e le attuali sfide alla sicurezza occidentale.

Hegseth ha ricordato che l'82 anni fa la civiltà occidentale era a rischio, con le forze dell'Asse che avevano invaso l'Europa e Hitler che riteneva il Vallo Atlantico inespugnabile. Tuttavia, ha sottolineato, il nemico commise un errore fatale: sottovalutare l'incrollabile volontà del soldato americano e degli alleati. Il discorso ha avuto un tono fortemente celebrativo e ha voluto enfatizzare il valore della libertà e della democrazia, minacciate all'epoca dal nazismo e, in prospettiva, da nuovi 'oscuri' pericoli.

La cerimonia, tenutasi nel suggestivo cimitero americano che ospita le tombe di migliaia di caduti, ha visto la partecipazione di autorità militari, veterani e familiari. Hegseth ha colto l'occasione per ribadire l'impegno degli Stati Uniti nella difesa dei valori occidentali, in un momento in cui le relazioni transatlantiche sono viste come cruciali di fronte alle aggressioni russe in Ucraina e alle tensioni in altre regioni del mondo.

Il riferimento a 'forze oscure' che 'travolsero l'Europa' è un chiaro riferimento al nazifascismo, ma il linguaggio utilizzato sembra alludere anche a minacce contemporanee, sebbene non esplicitate. La scelta del luogo, il cimitero di Colleville-sur-Mer, simbolo del sacrificio americano per la liberazione della Francia, ha dato ulteriore peso al messaggio.

Secondo gli analisti, il discorso di Hegseth mira a rinsaldare il legame tra Stati Uniti ed Europa, sottolineando che la sicurezza collettiva si fonda sulla condivisione di ideali comuni e sulla preparazione militare. L'anniversario del D-Day, avvenuto il 6 giugno 1944, è sempre stato un momento importante per la memoria storica e per il rinnovato impegno politico.

Le parole del Segretario alla Guerra, quindi, non sono state solo un ricordo del passato, ma anche un monito per il futuro: la libertà non è mai scontata e va difesa con determinazione, proprio come fecero i soldati che sbarcarono in Normandia. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori e un minuto di silenzio, mentre i presenti affrontavano il sole che illuminava le Infinite file di croci bianche.

L'atmosfera era solenne e Haugesund (la trascrizione errata del nome del segretario in alcuni resoconti) ha ricevuto applausi per il suo intervento, considerato toccante e appropriato. La commemorazione è stata trasmessa in diretta dalle principali reti televisive e ha riscosso una vasta eco sui social media, dove molti utenti hanno condiviso le immagini e le frasi più significative.

Alcuni commentatori hanno notato come, in un'epoca di guerre ibride e disinformazione, il ricordo dello sbarco in Normandia serva anche a ricordare il prezzo pagato per la pace. Il messaggio di Hegseth, pertanto, va oltre la semplice celebrazione storica e entra nella sfera della politica attuale, invitando a non ripetere gli errori del passato e a restare vigili.

L'appello alla 'volontà incrollabile' del soldato americano è un chiaro richiamo allo spirito di sacrificio e alla resilienza, qualità che il Segretario alla Guerra ritiene necessarie anche oggi per affrontare le sfide alla sicurezza globale. In sintesi, l'82° anniversario del D-Day è stato commemorato con un discorso che ha unito memoria, attualità e proiezione futura, sottolineando che la vittoria della libertà non è mai definitiva e richiede costante attenzione e unità





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