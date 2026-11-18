Il segretario alla Difesa Pete Hegseth e la presidente ad interim Delcy Rodriguez hanno firmato un accordo per rafforzare la sicurezza delle frontiere e le forze armate.

Caracas, 18 novembre. Il Venezuela e gli Stati Uniti hanno ufficialmente concordato un significativo rafforzamento della cooperazione militare, un passo diplomatico e strategico annunciato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth durante la sua visita ufficiale nel paese sudamericano. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro di alto livello tenutosi presso il palazzo presidenziale di Miraflores, sede del potere esecutivo nazionale, segnando una nuova fase nelle relazioni bilaterali tra le due nazioni.

Firma accordo per sicurezza delle frontiere

Pete Hegseth ha confermato, intervenendo al fianco della presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, che i due governi hanno siglato un accordo formale volto a potenziare le capacità difensive e la sicurezza delle frontiere comuni. Il Segretario alla Difesa ha dichiarato pubblicamente, in un intervento trasmesso dal canale televisivo di stato VTV, che l'obiettivo è quello di approfondire la cooperazione e il partenariato in materia di difesa. L'intesa mira specificamente a sfruttare l'expertise delle forze armate statunitensi e del Dipartimento della Difesa, integrandole con le grandi capacità operative delle forze militari venezolane.

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Roadriguez accoglie il rinnovo della partnership

Delcy Rodriguez, nel suo intervento ufficiale, ha accolto con favore quella che ha definito una significativa ripresa della cooperazione militare tra Caracas e Washington. La presidente ad interim ha affermato che tale rinnovata opportunità è fondamentale per affrontare insieme le minacce comuni che interessano la regione. Rodriguez ha sottolineato i benefici concreti per il personale militare venezuelano, evidenziando come il nuovo accordo faciliterà il rafforzamento dell'addestramento delle Forze Armate Nazionali Bolivariane. Ha inoltre menzionato l'importanza di potenziare le attrezzature operative e di facilitare l'accesso a nuove tecnologie avanzate, elementi ritenuti cruciali per modernizzare il settore difensivo nazionale.

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Contesto geopolitico post-Maduro

Questo accordo si inserisce in un contesto geopolitico profondamente mutato, caratterizzato da un ruolo sempre più prominente degli Stati Uniti in Venezuela. La situazione politica locale è cambiata radicalmente da quando l'amministrazione Trump, nell'enero di quest'anno, ha rimosso dall'incarico l'allora presidente Nicolás Maduro. Questa rimozione ha aperto la strada a una nuova fase di interazioni ufficiali tra i due governi, portando figure chiave come Delcy Rodriguez al centro del dialogo internazionale. La visita di Pete Hegseth rappresenta quindi un simbolo tangibile di questo riavvicinamento, nonostante le precedenti tensioni che hanno caratterizzato i decenni precedenti delle relazioni bilaterali.

Prossime tappe regionali e consegne militari

La diplomazia militare non si ferma al Venezuela, con Hegseth chiamato a un intenso calendario di visite regionali negli giorni successivi. Il ministro della Difesa della Colombia aveva anticipato che il Segretario americano si sarebbe recato a Bogotà mercoledì per una visita ufficiale. Durante il suo passaggio in Colombia, Hegseth dovrebbe consegnare attrezzature militari e discutere ulteriormente di cooperazione in materia di sicurezza con le controparti colombiane. Questi movimenti suggeriscono una strategia regionale coordinata, in cui gli Stati Uniti stanno cercando di stabilire o consolidare legami militari strategici in tutta l'area andina, utilizzando il Venezuela come uno dei pilastri centrali di questa nuova architettura di sicurezza internazionale.