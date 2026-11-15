Helen Haines dimessa dall'ospedale dopo l'attacco a Wangaratta

La parlamentare australiana Helen Haines è stata dimessa dall'ospedale dopo l'attacco automobilistico a Wangaratta. Si concentra sulla riabilitazione dopo l'amputazione delle gambe.

La parlamentare indipendente australiana Helen Haines ha annunciato ufficialmente la propria dimessa dall'ospedale il 16 novembre 2026. La politica, che ha subito gravi lesioni durante un attacco automobilistico, ha dichiarato di essere ora focalizzata interamente sul processo di riabilitazione fisica e mentale.

La dichiarazione pubblica della deputata

Helen Haines, 65 anni, ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica dalla tragedia nel corso della quale ha perso entrambe le gambe. La deputata ha definito quel momento un traguardo estremamente positivo per la sua carriera e per la sua vita personale.

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La parlamentare ha espresso la sua profonda gratitudine verso le migliaia di messaggi di affetto e sostegno che ha ricevuto da cittadini di tutta l'Australia e da sostenitori internazionali. Questi auguri le hanno offerto un fondamentale apporio morale in questa fase delicata del recupero.

I dettagli dell'attacco a Wangaratta

L'incidente si è verificato lunedì 19 ottobre 2026, quando un veicolo ha investito intenzionalmente Helen Haines davanti al suo ufficio nella piccola città di Wangaratta, nello stato di Victoria. La gravità delle ferite ha richiesto un intervento medico immediato e drastico.

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I chirurghi dell'Alfred Hospital, dove la Haines è stata trasportata in elicottero, sono stati costretti ad amputare entrambe le gambe della deputata per salvare la sua vita. L'episodio ha scosso l'intera comunità politica australiana per la sua brutalità e per la natura premeditata dell'azione.

La situazione legale dell'imputato

Brendan Nugent, residente nella città di Tarrawingee all'interno del collegio elettorale di Indi, è stato arrestato e accusato di tre gravi reati connessi all'incidente. Le accuse includono guida pericolosa con lesioni gravi, lesioni gravi causate intenzionalmente e lesioni a un funzionario pubblico.

Durante un'udienza in tribunale tenuta a ottobre, la difesa dell'imputato ha portato alla luce aspetti relativi alla sua salute mentale. L'avvocato di Nugent ha affermato che il cliente presentava problemi di salute mentale preesistenti ed era anche in cura per una commozione cerebrale.

Il contesto della sicurezza politica

Helen Haines è stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 2019 per il collegio rurale di Indi. Ha confermato il suo seggio nelle elezioni successive, mantenendo la fiducia degli elettori nel 2022 e nuovamente nel 2025, consolidando la sua presenza nella vita politica nazionale.

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Gli attacchi violenti contro i politici rimangono un evento raro in Australia. I parlamentari federali, i leader statali e persino i primi ministri sono spesso visti svolgere attività quotidiane come fare la spesa o prendere un caffè con un livello di sicurezza significativamente ridotto.

Tuttavia, le preoccupazioni per la sicurezza dei politici sono aumentate negli ultimi anni. La crescente polarizzazione sociale, gli abusi online e le minacce dirette contro i funzionari eletti hanno portato a richieste pressanti per maggiori protezioni, senza tuttavia compromettere l'accessibilità caratteristica della politica australiana.