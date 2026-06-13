Helen Mirren al Taormina Film Festival: "Vorrei lavorare con Checco Zalone e interpretare una Bond villain"

L'attrice e regista romana, ex moglie di Paolo Virzì, ha sfilato sul red carpet del 72° Taormina Film Festival da neo sposa insieme al marito Claudio e ha ritirato il Taormina Film Festival Award. Ha parlato della sua carriera e delle sue future prospettive, affermando di voler continuare a lavorare nel cinema e di voler esplorare nuove opportunità.

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L'attrice e regista romana, ex moglie di Paolo Virzì, sfila sul red carpet del 72° Taormina Film Festival da neo sposa insieme al marito Claudio, ritirerà sul palco Teatro Antico il Taormina Film Festival Award. Ecco che cosa ci ha rivelato sul tappeto rosso. Helen Mirren al Taormina Film Festival: "Vorrei lavorare nel prossimo film di Checco Zalone e interpretare una Bond villain".

È stato il momento più felice della mia vita, anche se in realtà sono almeno da quattro anni che sono felice.

". È matematico e questo aspetto mi piace tantissimo perché mi dà molta protezione, cosa di cui ho bisogno.

" E su come sarà la sua estate l'ex moglie di Paolo Virzì ha rivelato che passerà la sua estate in Italia, tra la Toscana e la Sardegna, e che sarà un'estate di relax e di riposo. L'attrice ha anche parlato della sua carriera e delle sue future prospettive, affermando di voler continuare a lavorare nel cinema e di voler esplorare nuove opportunità.

Ha anche espresso la sua gratitudine per il supporto del marito e della sua famiglia, che l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata nel suo percorso professionale. Inoltre, ha rivelato di essere una grande ammiratrice di Checco Zalone e di voler lavorare con lui nel futuro. Ha anche parlato della sua esperienza come Bond villain e di come sia stata una grande sfida per lei.

Ha anche espresso la sua gratitudine per l'opportunità di partecipare al Taormina Film Festival e di ritirare il Taormina Film Festival Award. Ha anche parlato della sua esperienza come attrice e regista e di come sia stata una grande sfida per lei. Ha anche espresso la sua gratitudine per il supporto del marito e della sua famiglia, che l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata nel suo percorso professionale.

Ha anche parlato della sua esperienza come attrice e regista e di come sia stata una grande sfida per lei. Ha anche espresso la sua gratitudine per l'opportunità di partecipare al Taormina Film Festival e di ritirare il Taormina Film Festival Award





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