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Helen Mirren insultata in strada a Londra: il video torna virale

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Helen Mirren insultata in strada a Londra: il video torna virale
Helen MirrenLondraInsulto
📆5/30/2026 5:32 AM
📰leggoit
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L'attrice britannica Helen Mirren è stata oggetto di un'aggressione verbale in strada a Londra, dove è stata insultata con epiteti antisemiti. Il video del fatto è tornato a circolare in rete, ma risale a due anni fa.

L'attrice britannica Helen Mirren è stata oggetto di un'aggressione verbale in strada a Londra , dove è stata insultata con epiteti antisemiti. Il video del fatto è tornato a circolare in rete, ma risale a due anni fa.

La scena mostra un contestatore avvicinarsi a Mirren e al suo compagno, il regista americano Taylor Hackford, e scagliare un insulto contro l'attrice. La Mirren appare visibilmente sorpresa e scossa, mentre il marito reagisce con un'espressione eloquente. Il video è datato, ma il tema rimane caldissimo, soprattutto considerando le recenti dichiarazioni di Mirren a sostegno di alcune sensibilità israeliane.

Le dichiarazioni dell'attrice hanno creato tensione sul set della nuova serie tv 'Mobland', nella quale Mirren è protagonista accanto a Pierce Brosnan e a Tom Hardy

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