Helen Mirren oggetto di aggressione verbale a Londra

L'attrice britannica Helen Mirren è stata oggetto di un aggressione verbale da parte di un contestatore a Londra, mentre camminava con il marito. L'uomo, che teneva lo smartphone puntato a pochi centimetri dal viso della diva, ha iniziato a urlare accuse e insulti personali, tra cui accuse di essere una simpatizzante di Israele.
L'attrice britannica Helen Mirren è stata oggetto di un aggressione verbale da parte di un contestatore a Londra , mentre camminava con il marito. L'uomo, che teneva lo smartphone puntato a pochi centimetri dal viso della diva, ha iniziato a urlare accuse e insulti personali, tra cui accuse di essere una simpatizzante di Israele .
Taylor Hackford, il marito di Helen Mirren, si è frapposto fisicamente tra l'uomo e la moglie, urlando ripetutamente di lasciarli in pace. L'episodio è stato registrato dallo stesso contestatore e mostra il drammatico crescendo dello scontro. Helen Mirren ha espresso in passato posizioni vicine a Israele, oltre ad aver interpretato Golda Meir nel biopic del 2023. La diva ha anche criticato lo stile di leadership fortemente maschilista e polarizzante di Israele, ma gli attivisti hanno deliberatamente ignorato questo dettaglio.
L'episodio è un esempio del clima d'odio che si respira nelle strade della capitale inglese, dove una figura pubblica può essere rincorsa e aggredita solo perché ritenuta simpatizzante di uno Stato o perché si rifiuta di conformarsi a un test di purezza ideologica
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