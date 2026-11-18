Helena parla del suo progetto Core Borderline nato dalla diagnosi di disturbo borderline. La musica come strumento di consapevolezza e inclusione per chi si sente diverso.

Helena, artista e cantautrice, ha trasformato la propria esperienza personale con la diagnosi di disturbo borderline in un potente strumento di condivisione artistica attraverso il progetto Core Borderline. La musica è diventata per lei uno spazio di libertà e consapevolezza, permettendole di dare voce a chi si sente diverso o fragile.

Origini del progetto Core Borderline e terapia musicale

Il percorso di Helena ha avuto inizio quando ha compreso come la capacità di scrivere potesse aiutare molte persone, trasformando la propria storia in una fonte di luce e speranza. Dopo la diagnosi, scrivere e comporre le hanno permesso di prendere consapevolezza di aspetti del suo carattere e del modo in cui vive le emozioni, specialmente nella sfera sentimentale. Questo processo le ha aiutato a "esorcizzare" le proprie emozioni, evolvendosi in una possibilità per raggiungere chi si sente fuori posto.

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Il progetto Core Borderline non vuole limitarsi a un racconto esclusivamente clinico. Helena cerca di dare voce a coloro che vivono le emozioni con particolare intensità, tra contraddizioni e la sensazione di non riuscire a riconoscersi nelle definizioni degli altri. Il suo obiettivo è parlare di chi si è sentito almeno una volta nella vita strano, diverso, troppo fragile o semplicemente impossibile da racchiudere in una singola etichetta.

Stile musicale e influenze tra pop e indie

Helena rivendica la propria libertà di sperimentare, mescolando influenze pop, indie e pop rock senza cadere in definizioni troppo strette. La sua ricerca sonora non è ancora conclusa e considera questo viaggio artistico come un continuo processo di riscoperta. Nello scritto guarda ad artisti specifici, mentre sul piano delle sonorità si lascia contaminare dalla scena internazionale, spaziando tra generi e atmosfere differenti pur mantenendo sempre una strada personale.

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Il confronto con altri cantautori rappresenta per lei un'esperienza formativa fondamentale per capire il percorso che sta compiendo e mettersi in discussione. L'esperienza dal vivo, maturata anche grazie al teatro ad Napoli e a un programma televisivo su RaiPlay nel 2025, conferma che stare sul palco è sempre vita. Per questo motivo, Helena si fionda subito su ogni opportunità di esibizione.

Il successo a One Shot Game e ambizioni future

Un momento cruciale del suo percorso è stato la partecipazione al contest One Shot Game di Honiro Label, dove ha presentato un inedito rappresentativo della sua identità artistica. L'emozione provata è stata diversa e più matura rispetto alle esperienze precedenti, guardando le persone negli occhi ha ricevuto un feedback importante che ha rafforzato il legame con il pubblico.

L'obiettivo futuro di Helena include l'esibizione sul palco di Fiorella Mannoia. Nonostante non ci sia stata ancora un'occasione ufficiale, il semplice passaggio accanto a quel palcoscenico ha acceso in lei l'ambizione di cantare lì un giorno. Per Helena, la musica è come la pioggia d'estate: quando l'afa blocca il respiro, la pioggia porta aria nuova e fresca, diventando uno spazio in cui riconoscere sé stessa e gli altri.

Contesto dell'industria musicale italiana attuale

Il panorama musicale italiano vede in questo momento un forte interesse per le narrazioni personali autentiche. Mentre artisti come Antonella Elia tornano alla vita dopo interventi chirurgici e gruppi come Gli Scraffs continuano a sognare dopo l'esperienza di X Factor, il modello di Helena offre una prospettiva diversa. Essa unisce la vulnerabilità della scrittura a una produzione che sfida le etichette tradizionali.

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Queste diverse traiettorie artistiche, dal ritorno alle case di Helena con la condivisione del mutuo familiare alla ricerca di spazi di affermazione, mostrano come la musica sia diventata un vero e proprio luogo di riconoscimento sociale. L'artista continua a cercare la propria strada con una direzione precisa, confermando il ruolo centrale della musica come strumento di resilienza e connessione umana.