L'avvocata britannica Helena Kennedy promuove un tribunale internazionale per giudicare i crimini dello Stato Islamico contro il popolo Yazidi nel 2014, garantendo giustizia e dignità.

L'avvocata britannica per i diritti umani Helena Kennedy ha avviato una campagna urgente per l'istituzione di un tribunale internazionale specifico, volto a processare i membri dello Stato Islamico per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi contro la minoranza religiosa Yazida nel nord dell'Iraq nel 2014. Questa richiesta arriva dopo anni di documentazioni sulle violenze subite, con l'obiettivo colmo di colmare il vuoto di responsabilità individuale che ha caratterizzato finora i procedimenti legali.

Iniziativa per Tribunale Internazionale Yazidi

Helena Kennedy, membro del Partito Laburista nella Camera dei Lord del Regno Unito, ha definito gli stupri di massa e la riduzione in schiavitù delle donne Yazide come una delle maggiori vergogne internazionali degli ultimi vent'anni. Sebbene numerosi governi e organismi come il Parlamento Europeo abbiano già qualificato questi eventi come genocidio, manca ancora un meccanismo giudiziario capace di perseguire i singoli responsabili in modo effettivo e duraturo.

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Testimonianze e Supporto Internazionale

La Kennedy ha presieduto questa settimana una sessione dedicata in Germania, sede della più grande comunità Yazida in diaspora al mondo, dove il gruppo ha ascoltato le depozioni dei sopravvissuti. L'iniziativa, battezzata Commissione Internazionale per la Verità, mira a mobilitare un sostegno globale per le azioni legali future e include figure di spicco come la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Navi Pillay e Oleksandra Matviichuk, il cui gruppo ucraino ha ricevuto il premio nel 2022 per la difesa dei diritti umani.

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Fallimento della Giustizia Attuale

Nonostante la sconfitta dello Stato Islamico nel 2017 e la condanna di molti combattenti per semplice appartenenza a un'organizzazione terroristica, i crimini specifici contro gli Yazidi sono rimasti spesso impuniti. Helena Kennedy ha sottolineato con fermezza che il mero riconoscimento internazionale del genocidio non è sufficiente; è necessario che i governi portino i membri dell'ISIS davanti ai tribunali per restaurare la dignità della vittima e stabilire un precedente chiaro contro l'impunità.

Impatto Umano e Prospettive Future

La richiesta di un percorso giudiziario dedicato si inserisce nel contesto delle esperienze traumatiche di sopravvissuti come Najlaa Matto, rapita dalla sua village di Kocho e ridotta in schiavitù sessuale, che ha dichiarato di non poter dimenticare ciò che il gruppo jihadista le ha fatto subire. L'istituzione di un tribunale internazionale verrebbe considerata daKennedy come un percorso concreto verso una vera giustizia, offrendo alle vittime uno spazio sicuro per raccontare le loro storie e ottenere una risoluzione legale definitiva.