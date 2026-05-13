Hellas Verona FC annuncerà Gensler come studio progettista del nuovo stadio

L'accordo siglato tra Hellas Verona FC e lo studio Gensler, leader globale nella progettazione di stadi e spazi multiportuali, conferma il club nella costruzione del suo nuovo impianto sportivo dopo aver presentato lo studio di fattibilità al Comune di Verona.

Hellas Verona FC ha espresso la sua soddisfazione annunciando lo studio Gensler come ideatore del nuovo stadio del Club nell'area attuale del Marcantonio Bentegodi. Gensler sarà incaricato della progettazione del nuovo impianto sportivo dopo la presentazione dello studio fatto di progetto al Comune di Verona il 5 novembre 2025.

Gensler, un leader internazionale in architettura e design, ha esperienza nella progettazione di impianti sportivi e multisensori e collaborerà con un gruppo di professionisti qualificati comprendente gli esperti di sportium e ARUP, coordinate da Colliers in qualità di project manager. Il team internazionale combinerà competenze tecniche specialistiche e una profonda conoscenza del mercato locale per la creazione di uno stadio conforme ai più elevati standard internazionali





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