Hellas Verona firma Roberto Gagliardini: 'Gialloblù' fino al 2026

L'Hellas Verona ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista italiano Roberto Gagliardini. Il giocatore ha firmato un contratto con il club scaligero fino al 2026.

Hellas Verona ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista italiano Roberto Gagliardini . Il club scaligero ha annunciato in un comunicato sul proprio sito la durata del contratto: Gagliardini vestirà i colori gialloblù fino al 2026. Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, Gagliardini si è formato nelle giovanili dell'Atalanta. Il suo esordio in prima squadra è datato 4 dicembre 2013, nei sedicesimi di Coppa Italia vinti 2-0 contro il Sassuolo.

Dopo alcuni prestiti in Serie B al Cesena, allo Spezia e al Vicenza, è tornato a Bergamo nel gennaio 2016. A maggio dello stesso anno ha debuttato anche in Serie A, nel successo per 2-1 sul campo del Genoa. A gennaio 2017 la sua trasferta all'Inter, con cui ha segnato il suo primo gol in Serie A nella vittoria esterna per 5-1 contro il Cagliari. Con la maglia nerazzurra ha anche partecipato alle coppe europee, esordendo in Champions League contro lo Slavia Praga e scendendo in campo da titolare nella finale di Europa League ad agosto 2020. Durante i sei anni a Milano, ha arricchito il suo palmarès con uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Monza, collezionando 42 presenze, un gol e due assist. A livello internazionale ha rappresentato l'Italia nelle selezioni Under 20 e Under 21, fino ad arrivare alla Nazionale maggiore, con cui ha ottenuto la prima convocazione nel 2016 e ha debuttato nel 2017 nell'amichevole vinta per 2-1 contro l'Olanda





