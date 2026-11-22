Bolletta acqua da 12.611 euro per ottantenne a Lizzano in Belvedere. Hera ammette errore di migrazione contatore dopo cambio gestione Ato 5 Bologna.

Un ottantenne di Castel San Pietro ha ricevuto una notifica dal gestore idrico Hera per un importo di 12.611,45 euro riferito al consumo di acqua potabile. Il titolare dell'utenza, Renzo Baldo, ha contestato immediatamente l'addebito poiché l'immobile in questione, situato a Lizzano in Belvedere, è abitato solo per brevi periodi estivi. La fattura riguarda specificamente il semestre compreso tra gennaio e giugno 2026, un periodo in cui l'immobile è rimasto completamente vuoto.

Errore Contatore Hera Bolletta 12mila Euro

La discrepanza tra i consumi dichiarati dall'utente e quelli fatturati dall'azienda multiutility è enorme e inspiegabile con normali abitudini domestiche. Renzo Baldo ha fornito una lettura del contatore pari a 3.867 metri cubi durante l'estate precedente, mentre la fattura emessa per il periodo gennaio-giugno 2026 indica un consumo totale di soli 527 metri cubi al 31 dicembre 2025. L'utente sottolinea che lui e sua moglie non hanno mai visitato la casa durante i sei mesi coperti dalla bolletta anomala, confermando di utilizzare l'acqua solo per poche docce durante i due mesi di villeggiatura, per un totale di quattro o cinque metri cubi consumati.

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Transizione Gestione Idrica Lizzano in Belvedere

Il gestore Hera ha riconosciuto che il problema potrebbe derivare da un errore di lettura avvenuto durante la fase di migrazione del servizio. L'azienda ha acquisito la gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Ato 5 Bologna a dicembre dell'anno precedente, subentrando all'amministrazione pubblica locale. Hera ha specificato che le tariffe applicate sono esattamente quelle previste per il territorio di riferimento, ma ammette che la gestione del caso anomalo è in corso per risolvere la disallineamento tra le letture storiche e i dati attuali del contatore.

Reazione Sindacale e Verifiche Tecniche

Il vicesindaco di Lizzano in Belvedere, Paolo Piacenti, ha confermato la vicinanza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino. Piacenti ha dichiarato che il comune è a conoscenza della situazione e sta collaborando attivamente con Hera per una ricostruzione puntuale dei dati, garantendo il rispetto della riservatezza e la tutela dei dati personali dell'utente. È previsto un incontro ufficiale con il gestore per lunedì 23 novembre, al fine di approfondire le cause tecniche dell'errore e definire le modalità per la rettifica della fatturazione errata.

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Impatto Utenti Cambio Gestione Acqua

Renzo Baldo non è l'unico utente a segnalamare problematiche significative in seguito al cambio di gestione del servizio idrico nel comune emiliano. L'ottantenne ha ipotizzato un errore di comunicazione tra l'amministrazione comunale di Lizzano e Hera durante la lettura iniziale del contatore, un'ipotesi che sembra trovare riscontro nelle dichiarazioni ufficiali del gestore. Le verifiche tecniche effettuate finora non hanno evidenziato alcun guasto fisico dell'impianto o del misuratore, escludendo quindi perdite d'acqua invisibili come causa del presunto consumo elevato.

Prossimi Passi Rettifica Fattura Acqua

La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità locali e del gestore idrico, con l'obiettivo di restituire equità alla situazione economica dell'utente. Renzo Baldo continua a vivere a Castel San Pietro con la moglie, utilizzando regolarmente l'immobile di Lizzano in Belvedere solo durante le vacanze estive, una consuetudine che non ha subito variazioni negli ultimi anni. La rettifica della fattura da 12mila euro rappresenta un caso emblematico delle difficoltà tecniche legate al trasferimento di competenza tra enti pubblici e operatori privati nel settore dei servizi di pubblica utilità.