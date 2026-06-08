Herbert Ballerina racconta Stefano De Martino e Checco Zalone: aneddoti e complimenti

L'attore e comico Herbert Ballerina, intervistato dal Corriere della Sera, parla della sua carriera e della popolarità ottenuta grazie a Stefano De Martino. Elogia l'umiltà del conduttore e racconta un curioso episodio con Checco Zalone che ha cambiato la sua vita professionale.

Herbert Ballerina , al secolo Luigi Luciano, è uno dei volti più amati della televisione italiana, specialmente quella Rai . Classe 1980, ha costruito la sua fama grazie a una combinazione di umorismo, professionalità e una certa simpatica irriverenza che lo ha reso un personaggio riconoscibile e apprezzato dal pubblico.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Ballerina ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi in particolare su due figure che hanno influito in modo decisivo sul suo percorso: Stefano De Martino e Checco Zalone. Riguardo a Stefano De Martino, Ballerina non ha Leso elogi.

Ha sottolineato come la popolarità di De Martino abbia rappresentato per lui una vera e propria svolta: Mi ha dato la possibilità di crearmi una nuova carriera, grazie a lui mi sono dedicato molto di più alla tv e sono diventato un volto familiare: è proprio cambiata la percezione intorno a me. Non si tratta solo di gratitudine professionale, ma anche di stima umana.

Ballerina ha descritto De Martino come una persona di rara umiltà, un vero signore, citando l'abitudine di tenere i camerini aperti, dove chiunque possa entrare, prendere un caffè, rilassarsi sul divano o usare il bagno. Questo approccio, ha spiegato, rivela una persona che non si pone al di sopra degli altri, anche quando il suo ruolo potrebbe suggerire il contrario. Ha aggiunto con ironia: Difetti? Non ne ha.

Stefano ha solo pregi: è bello, simpatico, umile, ha talento. Non si inca**a mai. Io a volte glielo dico: Ma inca**ati ogni tanto. L'altro aneddoto memorabile riguarda Checco Zalone, all'anagrafe Luca Medici.

Ballerina ha ricordato con stupore e ironia il giorno in cui ricevette un messaggio su Facebook proprio da Zalone, che si proponeva di parlare per coinvolgerlo nel suo secondo film. Ho pensato a uno scherzo, ha confessato, e invece mi voleva davvero. La scelta di non fare un casting tradizionale, ma di contattarlo direttamente, si è rivelata decisiva: Ballerina ha partecipato al film senza alcun provino, e quel film è diventato il primo dei grandi successi di Zalone. Una coincidenza?

Non credo, ha scherzato, lasciando intendere che dietro ci fosse una forma di destino o di recognition tra artisti. L'intervista tocca anche temi più ampi sul mondo della televisione e della comicità. Ballerina, ormai stabilmente nel panorama Rai, ha parlato dei cambiamenti in corso e della continua ricerca di nuovi talenti. Riferendosi ad Amadeus e alla sua decisione di lasciare la conduzione di Sanremo, ha commentato con pragmatismo: Ha deciso di andarsene, ora abbiamo altri talenti.

Una frase che sembra chiudere un'epoca e aprirne un'altra, in cui volti come il suo e quello di De Martino potrebbero prendere ulteriormente il centro della scena. Nel complesso, le dichiarazioni di Herbert Ballerina offrono uno spaccato interessante non solo sulla sua personalità, ma anche sulle dinamiche interne del mondo dello spettacolo.

La sua capacità di mescolare ironia e sentimenti genuini, il rispetto per i colleghi più affermati e la consapevolezza delle coincidenze fortunate che hanno segnato la sua carriera, lo presentano come un artista maturo e consapevole. Il pubblico Rai, che già lo ha eletto a personaggio familiare, continua a riconoscergli un posto speciale, soprattutto ora che il suo nome è sempre più associato a progetti di successo e a collaborazioni con figure di punta come Stefano De Martino.

La strada intrapresa sembra essere quella giusta, e gli aneddoti su Zalone e De Martino non fanno altro che confermare come, nel mondo dello spettacolo, a volte siano proprio le relazioni umane autentiche a fare la differenza





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