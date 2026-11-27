ActionSA, ANC e partiti alleati scelgono Herman Mashaba come nuovo capo dell'amministrazione. L'elezione segna una svolta nella gestione della città sudafricana.

Il consiglio comunale di Johannesburg ha confermato Herman Mashaba come nuovo sindaco della città il venerdì 27 novembre. Questa elezione si inserisce in un complesso accordo di condivisione del potere siglato tra diverse formazioni politiche che mira a stabilizzare l'amministrazione della principale metropoli economica del Sudafrica.

Il meccanismo della coalizione per il controllo municipale

L'accordo di governo è stato raggiunto tra l'African National Congress, ActionSA di Herman Mashaba, gli Economic Freedom Fighters e il movimento uMkhonto weSizwe. Nessun singolo partito ha ottenuto la maggioranza assoluta durante le elezioni locali tenutesi il 4 novembre, rendendo necessaria questa negoziazione. Il patto permette all'ANC di mantenere la propria influenza nel centro finanziario della nazione, nonostante la sua significativa perdita di consensi nazionali.

Also read Vive per mesi con la mamma morta dentro casa e incassa la pensione: Gianna Domizi trovata mummificata sul letto, aveva 79 anni

La Democratic Alliance, il principale partito imprenditoriale, è stata esclusa dalla coalizione nonostante avesse vinto il maggior numero di voti totali. ActionSA si è classificata al secondo posto e l'ANC al terzo nelle elezioni municipali di novembre. Questo risultato segna un cambiamento rispetto alle precedenti dinamiche di potere che avevano caratterizzato la governance cittadina negli anni precedenti.

Posizioni dei partiti e dinamiche politiche

L'African National Congress ha visto la propria quota di voti nazionale crollare al 31% durante le elezioni del 4 novembre. Nonostante questa flessione, il partito rimane venerato da molti cittadini per il suo ruolo storico nel porre fine all'apartheid. Fikile Mbalula, Segretario Generale dell'ANC, ha dichiarato venerdì che il partito ha intrapreso dialoghi con tutte le forze politiche disponibili durante le trattative.

Advertisement

Mbalula ha specificato che la Democratic Alliance è stata considerata un partito di ultima istanza, anche se le due entità governano insieme a livello nazionale dal 2024. Questo accordo nazionale è avvenuto dopo che l'ANC ha perso per la prima volta la maggioranza parlamentare. La scelta di escludere la DA a Johannesburg riflette quindi una strategia precisa di alleanze locali differente da quelle federali.

Impatto reale sulla gestione urbana e finanziaria

La nuova alleanza gestirà un budget comunale di quasi 100 miliardi di rand, corrispondenti a circa 5,8 miliardi di dollari. Questa amministrazione sarà sottoposta a un test rigoroso per verificare se la condivisione del potere possa produrre una governance stabile. Johannesburg è gravemente afflitta da servizi pubblici inefficienti e casi di cattiva gestione finanziaria che persistono da tempo.

Dopo un decennio di governi di coalizione succedutisi rapidamente, alcuni attivisti sostengono che i partiti responsabili si siano sottratti alle proprie responsabilità. La città ha visto la successione di ben sette sindaci a partire dalle elezioni locali del 2021. Il crollo di queste amministrazioni precedenti ha creato un vuoto di autorità che la nuova coalizione deve ora colmare per ristabilire la fiducia dei cittadini.

Prospettive future per le amministrazioni locali

Una configurazione politica simile sarà impiegata anche per governare Tshwane, l'area che ospita la capitale amministrativa Pretoria. Inoltre, lo stesso schema di governo si applicherà a Ekurhuleni, il comune metropolitano del Gauteng che include l'aeroporto internazionale O.R. Tambo. Questa estensione del modello di coalizione indica una tendenza nazionale verso accordi pluripartitici.

Advertisement

Herman Mashaba ha una precedente esperienza nella carica, avendo ricoperto il ruolo di sindaco di Johannesburg dal 2016 al 2019. All'epoca, operava sotto la bandiera della Democratic Alliance, con la quale in seguito ha avuto un dissidio pubblico. Il suo ritorno alla guida della città segna un cambio di fronte significativo nel panorama politico locale e nazionale sudafricano.