L'allenatore Hervé Renard è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico dell'Arabia Saudita. La decisione arriva a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, con Georgios Donis indicato come possibile successore.
L'avventura saudita di Hervé Renard è giunta a una conclusione inaspettata, con l'allenatore francese esonerato dalla guida della nazionale dell' Arabia Saudita . La decisione, resa nota dallo stesso Renard all'agenzia Afp, arriva a meno di due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, in programma dall'11 giugno al 17 luglio.
La nazionale saudita, inserita nel gruppo H del torneo, affronterà l'Uruguay nel suo esordio il 16 giugno, per poi misurarsi successivamente con Spagna e Capo Verde. Le voci di un deterioramento dei rapporti tra Renard e la Federazione calcistica saudita circolavano da settimane, alimentate da disaccordi interni e visioni sportive divergenti.
Questi contrasti hanno creato un clima insostenibile, rendendo la prosecuzione del rapporto di lavoro impraticabile. Renard, che aveva in precedenza sostituito Roberto Mancini e poi di nuovo guidato la squadra, ha commentato l'accaduto con un velo di amarezza, sottolineando il suo impegno e i risultati ottenuti: 'È il calcio... L'Arabia Saudita si è qualificata a sette Mondiali, di cui due con me. E non c'è un solo allenatore che abbia fatto sia le qualificazioni sia i Mondiali, a parte me nel 2022...'.
Le sue parole evidenziano il suo contributo alla storia calcistica del paese e la sua unicità nell'aver guidato la squadra sia nelle qualificazioni che nella fase finale del mondiale. Questa non è la prima volta che Renard cambia incarico, avendo lasciato la panchina della nazionale femminile della Francia per sposare la causa saudita, un passaggio che aveva generato notevole interesse e dibattito. La sua esperienza in Africa, dove ha ottenuto successi memorabili con Zambia e Costa d'Avorio, lo aveva reso una figura rispettata nel panorama calcistico internazionale.
La Federazione saudita, messa di fronte all'urgenza di trovare un sostituto prima dell'imminente competizione mondiale, si è immediatamente attivata per individuare un nuovo condottiero. È stata stilata una lista di potenziali candidati, con un nome che emerge con particolare forza: quello del greco Georgios Donis.
Attualmente alla guida dell'Al-Khaleej, club saudita, Donis è un ex centrocampista con una solida esperienza nel calcio della penisola arabica, dove lavora dal 2021. La sua conoscenza del campionato locale e delle dinamiche del calcio saudita potrebbero rappresentare un vantaggio significativo in questo momento delicato. La scelta di un allenatore con un background nel paese potrebbe facilitare un rapido inserimento e una maggiore comprensione del contesto, fattori cruciali in vista di un torneo prestigioso come la Coppa del Mondo.
La Federazione saudita si trova ora a un bivio, dovendo ponderare attentamente la scelta per garantire alla squadra la miglior preparazione possibile e le migliori chance di successo sul palcoscenico internazionale. La successione di Renard non sarà facile, data la sua reputazione e l'esperienza maturata, ma la nazionale saudita dovrà voltare pagina rapidamente per concentrarsi sugli obiettivi sportivi prefissati.
L'era Renard si chiude dunque con un epilogo sorprendente, lasciando il posto a nuove prospettive e sfide per il calcio saudita, con lo sguardo già puntato sulla competizione iridata che si avvicina inesorabilmente. La decisione di esonerare un tecnico così vicino a un appuntamento cruciale solleva interrogativi sulle reali ragioni di questa rottura, alimentando ulteriori speculazioni sul futuro della panchina saudita e sulla gestione delle strategie tecniche. Il calcio, spesso imprevedibile, ha ancora una volta dimostrato la sua natura dinamica e le sue logiche imperscrutabili, proiettando la nazionale saudita in una fase di transizione decisiva.
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