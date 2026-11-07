Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare il governo israeliano

Il presidente Isaac Herzog incarica Gadi Eisenkot di formare il nuovo governo, segnando un potenziale cambio di leadership che esclude Benyamin Netanyahu.

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha ufficialmente comunicato al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, la decisione di conferirgli l'incarico di formare il nuovo governo. Questa mossa politica segna un punto di svolta critico nelle trattative per la composizione dell'esecutivo, aprendo la strada a una possibile transizione di potere che vede il premier uscente escluso dal processo.

Il mandato presidenziale e le tempistiche

Isaac Herzog ha invitato Gadi Eisenkot presso la residenza presidenziale per una riunione fondamentale. Durante questo incontro, fissato per domani alle ore 17:00, il capo dello Stato conferirà formalmente a Eisenkot il mandato per tentare di riunire una maggioranza parlamentare. L'obiettivo è permettere a Gadi Eisenkot di negoziare con i vari partiti politici per costruire una coalizione governativa stabile che possa sostituire l'attuale amministrazione.

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Questa decisione presidenziale arriva dopo complesse consultazioni con i leader dei partiti rappresentati in parlamento. Isaac Herzog ha valutato le alleanze politiche disponibili e ha determinato che Gadi Eisenkot, alla guida del movimento Yashar, è la figura più indicata per assumere questa responsabilità. Il passaggio formale delle consegne sarà un momento di alta visibilità nazionale, simbolico per il tentativo di打破 lo stallo politico attuale.

La reazione di Netanyahu e il blocco del cambiamento

Benyamin Netanyahu, l'attuale primo ministro, ha reagito con una strategia difensiva avanzata. Ha invitato i partiti del cosiddetto blocco del cambiamento a formare un governo di unità nazionale che includa anche i partiti della sua coalizione uscente. Questa proposta è accompagnata da gravi avvertimenti politici, in cui il premier in carica afferma che un governo formato in collaborazione con partiti arabi distruggerebbe il Paese. Netanyahu ha classificato i partiti arabi come sostenitori del terrorismo, utilizzando un linguaggio forte per screditare eventuali alleanze future.

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Le dichiarazioni di Benyamin Netanyahu mirano a isolare politicamente i suoi avversari e a mantenere la sua influenza. Tuttavia, gli avversari di Netanyahu mostrano segni crescenti di ottimismo riguardo alla possibilità di estromettere il premier, che rimane in carica dal 2009 e che è attualmente il leader più longevo nella storia di Israele. La tensione tra le due fazioni è al culmine, con ciascuna parte che cerca di delineare chiaramente i confini ideologici della prossima leadership nazionale.

Condizioni e alleanze della coalizione uscente

Nonostante la retorica sull'unità, Benyamin Netanyahu ha chiarito che un eventuale governo di coalizione dovrebbe includere tassativamente tutti i suoi attuali alleati. Questo elenco include le fazioni ultranazionaliste del Sionismo Religioso e di Otzma Yehudit, nonché i partiti ultraortodossi e il partito Likud. La richiesta di includere queste formazioni estremiste o religiose rappresenta una condizione non negoziabile per la sua fazione, riflettendo l'assetto ideologico della coalizione che sta per lasciare il potere.

Il Likud e i suoi alleati stanno quindi affrontando una scelta critica: aderire a questa proposta di unità guidata da Netanyahu o accettare l'esclusione dal nuovo esecutivo. La presenza di partiti come Otzma Yehudit e il Sionismo Religioso nella coalizione uscente ha creato profonde divisioni nel tessuto sociale israeliano. La loro eventuale esclusione da un nuovo governo guidato da Gadi Eisenkot sarebbe vista come un netto rifiuto delle politiche più estreme dell'attuale amministrazione.

La posizione netta del Partito Yashar

Il partito Yashar, guidato da Gadi Eisenkot, ha risposto con una posizione chiara e intransigente alle proposte di Benyamin Netanyahu. Su X, il partito ha scritto che se il Likud e i suoi alleati fossero improvvisamente interessati all'unità e a un governo ampio, sarebbero benvenuti ad annunciare pubblicamente lo scioglimento della loro alleanza con gli estremisti. Questa dichiarazione pone un requisito fondamentale: la separazione dai partiti estremisti è prerequisito per qualsiasi collaborazione futura con Yashar.

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La posizione di Gadi Eisenkot suggerisce che il nuovo governo non includerebbe le formazioni politiche attualmente considerate estremiste. La richiesta di scioglimento dell'alleanza tra Likud e i partiti religiosi o nazionalisti radicali indica una volontà di riscrivere le regole della politica israeliana. Questo segnale è interpretato dai sostenitori del cambiamento come la prima pietra fondamentale per una nuova era politica che potrebbe isolare le frange più conservatrici.

Impatto politico e prossimi passaggi

La situazione politica israeliana si presenta come una gara di resistenza tra la coalizione uscente e il nuovo tentativo di governo. Le voci provenienti da Gaza e dalla Cisgiordania mostrano una certa indifferenza o scetticismo verso il cambio di leadership, con commenti che suggeriscono come Eisenkot o Netanyahu non cambierebbero radicalmente la situazione sul campo. Questa percezione esterna aggiunge un livello di complessità alle trattative interne, ricordando che la stabilità governativa ha ripercussioni dirette sulla sicurezza regionale.

Il prossimo passo cruciale sarà il successo o il fallimento delle negoziazioni di Gadi Eisenkot. Dovrà riuscire a convincere sufficienti partiti ad aderire alla sua proposta per ottenere la fiducia della Knesset. Se dovesse fallire, il compito potrebbe tornare al presidente o essere affidato a un'altra figura, ma al momento tutti gli occhi sono puntati su Gadi Eisenkot e sulla sua capacità di costruire un consenso ampio ma stabile, lontano dalle alleanze che hanno caratterizzato gli ultimi anni di governo Netanyahu.