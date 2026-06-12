Hezbollah fiducioso che Iran insisterà per inclusione Libano in accordo con USA

Hezbollah si dice fiducioso che l'Iran chiederà l'inclusione del Libano in qualsiasi accordo con gli Stati Uniti, mentre crescono le speranze di un'intesa tra Teheran e Washington.

Hezbollah è fiducioso che l' Iran insisterà affinché il Libano sia incluso in un accordo con gli Stati Uniti, ha dichiarato venerdì un esponente di spicco del movimento sciita libanese.

Hassan Fadlallah, politico di Hezbollah, in un estratto di un discorso trasmesso da al-Manar TV, ha espresso piena fiducia nella Repubblica Islamica dell'Iran, sottolineando che Teheran chiederà che qualsiasi intesa con Washington comprenda anche il dossier libanese. Le dichiarazioni giungono mentre crescono le speranze di un accordo tra Iran e Stati Uniti.

Una fonte occidentale ha riferito che un memorandum per fermare la guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica, anche se il testo è ancora in fase di definizione. L'Iran insiste affinché l'accordo includa anche la fine dei combattimenti in Libano, una posizione sostenuta apertamente da Hezbollah. Hezbollah, fondato dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane nel 1982, è entrato nel conflitto regionale il 2 marzo in supporto a Teheran, aprendo il fuoco contro Israele.

L'offensiva israeliana ha causato migliaia di vittime in Libano e ha portato all'occupazione di vaste aree del sud del paese. L'Agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito di nuovi attacchi aerei israeliani in diverse città e villaggi venerdì. Nonostante diversi cessate il fuoco annunciati dagli Stati Uniti, che hanno mediato i colloqui tra Beirut e Tel Aviv, la guerra prosegue senza tregua.

La popolazione civile libanese continua a subire le conseguenze del conflitto, con migliaia di sfollati e danni ingenti alle infrastrutture. La scorsa settimana, Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema iraniana, ha dichiarato che Hezbollah ha compiuto grandi sacrifici nella guerra e che il Libano sarà parte integrante di qualsiasi accordo e cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr.

Hezbollah ha respinto un piano sostenuto dagli Stati Uniti annunciato la scorsa settimana, che sarebbe subordinato alla cessazione del fuoco da parte del gruppo e al ritiro dei suoi combattenti dal sud del Libano. La posizione di Hezbollah resta ferma: il gruppo non accetterà condizioni preliminari che non tengano conto delle sue richieste. Le trattative tra Iran e USA sembrano avvicinarsi a una svolta, con implicazioni significative per l'intera regione mediorientale e per il futuro del conflitto in Libano





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hezbollah Iran Libano USA Accordo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth annuncia dure rappresaglie militari contro l'IranIl Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha dichiarato che Washington colpirà duramente l'Iran mercoledì, bombardando 'strutture chiave'. L'annuncio, fatto a Los Angeles, segue un periodo di tensione crescente nel Medio Oriente e arriva pochi giorni dopo una cerimonia di arruolamento delle forze armate a Washington. La comunità internazionale esprime forte preoccupazione e teme un'escalation regionale.

Read more »

Notizie del Giorno: Tensioni tra USA e Iran e Scenario Politico ItalianoUn'analisi dettagliata degli eventi dell'11 giugno 2026: dall'escalation militare di Trump in Medio Oriente alle riforme sanitarie di Meloni, fino ai Mondiali di calcio 2026.

Read more »

La Marina Usa lancia missili Tomahawk contro l'IranNuovi attacchi americani contro obiettivi militari di Teheran

Read more »

Bozza intesa Usa-Iran: Hormuz, Libano e nucleare sul tavoloTrump annuncia la fine della guerra: ecco cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e nucleare.

Read more »