Hezbollah: Iran non firmerà accordo nucleare senza ritiro israeliano dal Libano

Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare con gli Stati Uniti a meno che Israele non si ritiri dal Libano. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che la fine della guerra regionale deve includere la fine del conflitto in Libano, compresa 'la fine dell'occupazione' del territorio libanese.

Il 16 giugno 2026, Hezbollah ha dichiarato che l' Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti a meno che Israele non si ritiri dal Libano .

Il gruppo ha fatto questa affermazione dopo che il governo iraniano ha dichiarato che la presenza militare israeliana in Libano sarebbe considerata una violazione del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Le truppe israeliane occupano ancora una vasta area del sud del Libano che hanno conquistato durante la loro campagna aerea e terrestre di tre mesi contro Hezbollah, iniziata dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran aveva aperto il fuoco contro Israele il 2 marzo in sostegno di Teheran.

I combattimenti in Libano si sono notevolmente attenuati dopo il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ma non si sono completamente fermati, e Israele ha dichiarato che le truppe rimarrebbero nel sud del paese. Hezbollah si è opposto alla presenza militare israeliana e ha dichiarato che l'Iran chiederà il ritiro israeliano nell'ambito del prossimo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe iniziare dopo la firma formale del memorandum d'intesa prevista per il prossimo venerdì.

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che la fine della guerra regionale deve includere la fine del conflitto in Libano, compresa 'la fine dell'occupazione' del territorio libanese.

'Senza il ritiro delle forze israeliane dai territori che hanno occupato in questa guerra, non si è raggiunta una piena fine del conflitto', ha affermato





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