Hezbollah respinge il cessate il fuoco in Libano, Israele non ritira le truppe: tensione con l Iran

La milizia filo-iraniana Hezbollah ha rifiutato il cessate il fuoco mediato dagli Usa, mentre Israele mantiene le truppe in Libano. La mossa ostacola i piani di Trump per una tregua e un accordo con l Iran, in un contesto di scontri regionali e pressioni diplomatiche.

La milizia sciita libanese Hezbollah , sostenuta dall Iran , ha respinto giovedì un nuovo accordo di cessate il fuoco in Libano , mentre Israele ha ribadito che non ritirerà le sue truppe dal paese.

Questa doppia opposizione mette in crisi gli sforzi del presidente americano Donald Trump per fermare i combattimenti e gettare le basi per una pace più ampia con Teheran. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo non accetta la tregua mediata dagli Stati Uniti tra Israele e il governo libanese, sottolineando che Hezbollah non era stato coinvolto nei negoziati.

Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che le forze israeliane non si ritireranno e non interromperanno le operazioni nel sud del Libano, dove sono entrate a marzo in parallelo con la guerra contro l Iran. Il rifiuto di Hezbollah arriva in un momento di intensi scontri regionali.

Nonostante le tregue mediate dagli Stati Uniti che il presidente Trump ha descritto come una riduzione dell intensità dei combattimenti, i residenti di Gaza, del nord di Israele e del Kuwait hanno subito attacchi questa settimana. Le forze iraniane e statunitensi si sono scambiate colpi nel Golfo in uno dei più violenti episodi dall inizio della guerra a inizio aprile.

L Iran ha colpito l aeroporto del Kuwait, uccidendo una persona e ferendone oltre sessanta, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi vicino allo Stretto di Hormuz. In Oman, un presunto attacco con droni ha costretto alla sospensione del carico di petrolio al terminal di Mina al Fahal dopo un esplosione.

Lo stretto di Hormuz, attraverso cui passa normalmente un quinto del petrolio globale e del gas naturale liquefatto, è rimasto in gran parte chiuso dall inizio della guerra tre mesi fa. Sul fronte diplomatico, non si vedono progressi concreti, nonostante le ripetute dichiarazioni di Trump di essere vicino a un accordo.

Il presidente, sotto pressione interna per ridurre i prezzi dei carburanti in vista delle elezioni di novembre, ha subito una rara reprimenda dalla Camera dei Rappresentanti, che ha votato per bloccarlo dal continuare la guerra, un gesto in gran parte simbolico. Il leader supremo iraniano, ayatollah Mojtaba Khamenei, ha affermato che i nemici dell Iran sono già stati sconfitti sul campo di battaglia e ora cercano di seminare divisioni interne.

Khamenei non è stato visto in pubblico da quando è succeduto al padre, ucciso in un attacco aereo all inizio della guerra. Teheran chiede accesso a miliardi di dollari di entrate petrolifere, esenzioni dalle sanzioni sulle esportazioni di greggio, la rimozione del blocco statunitense sui suoi porti e una leva sullo stretto. Trump ha detto che la sua priorità è impedire all Iran di ottenere armi nucleari e ha minimizzato la necessità di un accordo per l uranio arricchito.

L Agenzia internazionale per l energia atomica ha riferito che il programma nucleare iraniano è rimasto in gran parte invariato nonostante tre mesi di guerra





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