Il leader supremo dei talebani visita Kabul per imporre la sottomissione. Il regime intensifica l'oppressione con divieti sul nome e sull'educazione femminile, definendo un apartheid di genere.

Il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha compiuto una rara e significativa apparizione pubblica nella capitale Kabul, invitando esplicitamente la popolazione a venerare il suo comando. Vive recluso nel sud dell' Afghanistan e raramente mostra il volto in pubblico, ma la scorsa settimana ha rotto questa consuetudine per presenziare a un evento di grande portata simbolica. La sua presenza è stata utilizzata per consolidare il potere del movimento fondamentalista, che ha assunto il controllo del Paese nell'agosto 2021 attraverso una rigida osservanza della sharia.

Discorso per l'Obbedienza Assoluta

Akhundzada ha preso la parola durante una conferenza tenuta all'Università di Kabul, davanti a un pubblico rigorosamente selezionato. L'evento si è svolto sotto rigidissime misure di sicurezza, con decine di blindati e unità di forze speciali che circondavano l'intero campus universitario. Durante l'intervento, trasmesso esclusivamente in audio dal sito ufficiale del governo, il leader supremo ha espresso la sua soddisfazione per quella che ha definito la "svolta storica degli eventi". Ha dichiarato apertamente: "Non avrei mai immaginato che si potesse instaurare un sistema islamico", riconoscendo il successo della sua organizzazione nel prendere il potere.

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Il messaggio chiave del discorso è stato un ordine diretto di sottomissione verso la figura del capo supremo. Akhundzada ha esortato i presenti con le parole: "Fate in modo che la gente ami il leader supremo, affinché obbedisca e segua i suoi decreti". Questa chiamata all'amore e all'obbedienza incondizionata si inserisce in un contesto di consolidamento del potere personale e ideologico, mirato a scoraggiare qualsiasi forma di dissenso o indipendenza di pensiero tra i sostenitori e la popolazione afghana.

Sistema di Apartheid di Genere e Divieti Educativi

Dal suo ritorno al governo, i talebani hanno sistematicamente cancellato i diritti civili, politici, economici e sociali delle donne afghane. L'ONU ha definito questa situazione come un vero e proprio "apartheid di genere", caratterizzata da una serie di provvedimenti progressivamente più restrittivi. La prima misura devastante ha riguardato l'istruzione: alle bambine è stato vietato l'accesso alle scuole secondarie dopo il sesto grado, che corrisponde a circa dodici anni di età.

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Successivamente, nel dicembre 2022, è stato imposto un bando totale per le studentesse che impedisce loro di frequentare qualsiasi corso universitario. Di conseguenza, l'Afghanistan è diventato l'unico Paese al mondo in cui l'educazione femminile post-primaria è illegale. Ulteriori restrizioni hanno escluso le donne dai permessi di studio all'estero e hanno interrotto l'accesso alla formazione professionale in settori essenziali come l'infermieristica e l'ostetricia, compromettendo gravemente il sistema sanitario nazionale.

Restrizioni Professionali e Mobilità Congelata

L'oppressione si estende al mondo del lavoro e alla libertà di movimento. La quasi totalità delle donne è stata espulsa dagli impieghi nel settore pubblico e privato. È stato loro proibito di lavorare per le organizzazioni non governative locali e internazionali, nonché per le agenzie delle Nazioni Unite, paralizzando di fatto l'assistenza umanitaria che dipende spesso dal contributo femminile. Inoltre, sono stati chiusi per decreto tutti i saloni di bellezza e i parrucchieri in tutto il Paese.

Questo settore, che dava lavoro a circa sessantamila donne, rappresentava spesso l'unica fonte di sostentamento per interi nuclei familiari, acuendo la crisi economica. La libertà di movimento è stata rigidamente subordinata alla presenza di un "mahram", un tutore legale maschio come padre, marito o fratello. Senza tale accompagnatore, una donna non può intraprendere viaggi superiori a circa settantadue chilometri, salire a bordo di voli aerei interni o internazionali, né accedere alle cure ospedaliere o acquistare beni in determinati mercati locali.

Disumanizzazione Legale e Sociale

Nella sfera pubblica, le donne sono state escluse da parchi, giardini, palestre, centri sportivi e bagni pubblici tradizionali, privandole di ogni spazio di socialità. Il codice di abbigliamento è stato militarizzato: il decreto sulla "modestia" impone l'obbligo del velo integrale scuro, preferibilmente il burqa, che lascia scoperti solo gli occhi. L'approvazione delle leggi sulla "propagazione della virtù e la prevenzione del vizio" ha introdotto divieti stringenti sulla voce femminile, considerata "awrah" da celare, vietando alle donne di cantare, recitare o parlare a voce alta all'esterno delle mura domestiche.

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El Pais ha riportato che un ordine dei fondamentalisti nella provincia settentrionale di Balkh ha vietato di scrivere i nomi delle donne afghane sui documenti ufficiali, incluse le prescrizioni mediche e le cartelle cliniche. Un'inchiesta pubblicata dal quotidiano afghano Zan Times e dal quotidiano britannico The Guardian riferisce che agli operatori sanitari è stato ordinato di rivolgersi con l'appellativo "Bibi", che significa "nonna" o "donna anziana", per evitare di usare il nome di battesimo. L'attivista afghana Lalah Osmany ha denunciato che in molti casi vengono usati termini degradanti associati ad animali come capra o mucca, definendo questo processo come una sistematica disumanizzazione oltre la tradizione conservatrice.