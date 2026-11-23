La storia di Hicham, giornalista marocchino ritrovato senza dimora a Roma dopo anni di ricerca da parte della famiglia e delle autorità italiane, tra cura e abbandono.

Hicham, un cittadino marocchino ex giornalista, è attualmente senza dimora nella zona di via Casilina, nel quartiere romano di Torpignattara. La sua attuale condizione di fragilità estrema è emersa pubblicamente grazie alla condivisione di un video da parte dell'influencer Primonero. Tuttavia, questa visibilità mediatica nasconde una narrazione ben più complessa e dolorosa, nata circa dieci anni fa.

Origini del viaggio migratorio e trauma

La vita di Hicham subì una svolta radicale quando decise di intraprendere un viaggio verso l'Europa con la speranza di costruire un'esistenza migliore. Quel percorso, inizialmente guidato dal sogno di un futuro diverso, culminò in un evento traumatico che segnò profondamente il suo destino. Da quel momento, la sua traiettoria di vita iniziò una lunga e inesorabile discesa verso la solitudine, perdendo ogni punto di riferimento stabile.

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Per oltre un decennio, la sua famiglia, e in particolare la madre, non ha avuto più sue notizie. La madre aveva già perso la speranza di rivedere suo figlio, credendo che la separazione fosse definitiva e irreversibile. Nonostante la separazione fisica, il legame emotivo e la ricerca attiva erano rimasti vivi, alimentando una speranza che le istituzioni e le forze dell'ordine avrebbero poi aiutato a concretizzare.

Ricostruzione identitaria a Villa Santa Lucia

Tutto è cambiato quando Hicham è stato individuato nella provincia di Frosinone, tra i comuni di Villa Santa Lucia e Cassino. In quell'occasione, l'uomo versava in condizioni di estremo degrado, privo di una dimora fissa e incapace di narrare con chiarezza la propria identità o il proprio percorso di provenienza. Agli occhi di molti, appariva semplicemente come uno straniero senza fissa dimora, un volto anonimo nel contesto urbano.

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La ricostruzione della sua vera identità è stata il risultato di un lavoro coordinato e persistente svolto dalle forze dell'ordine, dalla Procura di Cassino e dalle istituzioni locali. Attraverso questa indagini è emerso che l'uomo non era un senza tetto qualunque, ma un giornalista con una carriera e una storia alle spalle. Questa scoperta ha restituito un nome e una dignità a una persona che sembrava averli persi entrambi nel lungo periodo di silenzio.

Interventi istituzionali e ruolo di Soad Souleimani

Il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, ha deciso di seguire personalmente la vicenda, attivando tutte le risorse disponibili per garantire protezione e assistenza immediata. Grazie al coinvolgimento della Procura di Cassino, è stato avviato un percorso di tutela legale che ha previsto l'assegnazione di un amministratore di sostegno. Questo passo giuridico era fondamentale per gestire i diritti e le scelte dell'uomo in modo strutturato.

Parallelamente, sono stati attivati interventi sanitari e sociali. Hicham è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino per valutare le sue condizioni di salute fisica. Successivamente, ha trovato accoglienza presso la Casa della Carità, una struttura gestita con la disponibilità di suor Ermanna e dell'Abbazia di Montecassino. Questo periodo ha rappresentato per lui una parentesi di maggiore serenità, offrendogli un luogo sicuro dove dormire e persone disposte a occuparsi del suo benessere quotidiano.

Un momento cruciale si è verificato nell'ottobre 2025, quando è arrivata la visita della console generale del Marocco, Soad Souleimani. Questa visita ha segnato un traguardo importante, poiché il suo Paese ha finalmente ritrovato un cittadino che per anni era sembrato scomparso nel nulla. La presenza delle autorità consolari ha aperto la possibilità di ricostruire un legame ufficiale con i suoi affetti e ha dimostrato l'interesse del governo marocchino per le sorti del suo cittadino.

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Regresso e criticità attuali nel 2026

Le difficoltà non si sono tuttavia risolte definitivamente. Nonostante gli interventi positivi, le condizioni psichiche di Hicham e la sua difficoltà ad accettare gli interventi proposti hanno reso estremamente complicata la costruzione di un progetto assistenziale duraturo. La sua fragilità ha reso instabile l'adesione ai programmi di recupero, creando una condizione di vulnerabilità persistente.

La situazione è tornata drammaticamente alla ribalta a marzo 2026, quando Hicham è stato nuovamente trovato in condizioni di disagio estremo. In quella circostanza, l'uomo ha trascorso la notte sul pavimento del Pronto Soccorso dell'ospedale di Cassino. Questo evento ha riattivato immediatamente una rete di interventi, coinvolgendo la ASL di Frosinone, i servizi sociali territoriali e le istituzioni locali.

L'obiettivo attuale è individuare una sistemazione adeguata e una presa in carico sanitaria e sociale che non si esaurisca con un singolo ricovero emergenziale. Tuttavia, il nodo cruciale da sciogliere rimane il comportamento di Hicham, che spesso rifiuta gli aiuti offerti. Questo rifiuto non va interpretato solo come una scelta personale, ma probabilmente come la conseguenza diretta della sua condizione di fragilità psichica.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge la sua posizione amministrativa. Hicham è privo di un permesso di soggiorno valido, una condizione legale che rende più difficile individuare una soluzione stabile sul piano dell'accoglienza e della presa in carico istituzionale. La necessità è ora quella di effettuare una valutazione sanitaria approfondita, capace di chiarire il suo stato psichico e individuare gli strumenti più appropriati per assisterlo in modo continuativo.