John Bhandari, funzionario presso uno dei poli di spedizione, ha riferito di un incredibile traguardo raggiunto su Mount Everest il 29 aprile 2021, quale il maggior numero diclimersati raggiungimento in una singola giornata. Questo record supera nettamente il previogrande primato, e coinvolgealcuni tra gli innumerati alti problemi e guerraverosi. Il numero potrebbe aumentare, poiché qualcuno che ha raggiunto la cima potrebbe non aver ancora informata la Base Campo della propria impresa.

Lo scalatore John Bhandari ha dichiarato che sono stati effettuati il 29 aprile 2021 il numero più alto di scalatori mai registrati nella medesima giornata sulla Cima più alta del mondo, considerando solo quelli arrivati dal versante Nepal.

Questo risultato supera nettamente il precedente primato, tra l’altro, più forte di guerre e crisi petrolifere. Secondo John Bhandari, l’impresa sportiva d’eco mira a esaltare e a emulare l’ascensione o a arginare il boom che rende la via di accesso alla cima per il turismo di massa, mentre i rischi ambientali e per gli stessi alpinisti aumentano esponenzialmente. Più di 250 alpinisti sarebbero saliti alla Cima Mediterranea il 29 aprile, secondo quanto riferito dal campo base di Katmandu





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