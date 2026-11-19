Hilton e investitori internazionali annunciano l'apertura del nuovo albergo di lusso LXR Hortus Monti a Roma nel 2028. 147 camere, spa e giardini storici nel rione Monti per il colosso statunitense.

Hilton ha annunciato l'apertura di un nuovo albergo di lusso a marchio LXR nel 2028. La struttura chiamata Hortus Monti Rome si trova fra via Cavour e via Lanza e avrà 147 camere. Questo progetto segnala una forte espansione del colosso statunitense nel mercato immobiliare romano.

Dettaglio Tecnico e Posizione dell'Albergo

La nuova struttura ospiera gli ospiti in sei edifici storici di epoca umbertina nel rione Monti. L'indirizzo specifico è all'incrocio fra via Lanza e via Cavour, sopra la fermata della linea B della metro. La posizione è strategica a due passi dal Colosseo, dai Fori imperiali e dalla stazione Termini. Un complesso di palazzi che negli ultimi due decenni ha avuto una storia travagliata con vari progetti avviati e poi falliti.

Also read Paris Hilton torna al Congresso contro i deepfake sessuali al fianco di Ocasio-Cortez: “Oltre 100mila immagini false che mi ritraggono” (VIDEO)

Strategia Lusso di Hilton in Italia

La crescita degli alberghi di fascia alta nella Capitale continua ad aumentare. Il settore vede protagoniste tutte le grandi catene globali che puntano sulla qualità del servizio. Hilton possiede 28 brand con oltre 9.600 hotel e 1,4 milioni di camere in 144 paesi. L'apertura di Hortus Monti Rome entrerà a far parte della collezione di strutture indipendenti di LXR. Ogni struttura è caratterizzata da un forte legame con la destinazione scelta.

Investitori e Gestione del Progetto

La ristrutturazione e trasformazione del complesso sarà curata dai proprietari dell'immobile. Si tratta di un gruppo di investitori internazionali che ha scelto di lavorare insieme. La società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finnat, Investire, affianca il progetto nella sua gestione. Hilton opererà con un contratto di gestione a lungo termine con gli stakeholder coinvolti.

Advertisement

Impatto Economico e Turistico per Roma

Il nuovo albergo avrà 147 camere dotate di giardino, spa, ristorante e una terrazza panoramica con bar. La struttura punta a offrire agli ospiti una prospettiva più intima su Roma. Anche la proposta gastronomica sarà un esempio del legame con il territorio. L'approccio culinario sarà ispirato alle tradizioni romane per attrarre viaggiatori di lusso moderni.

Posizionamento Strategico e Prossimi Passi

Dan Wakeling ha sottolineato l'importanza di questo traguardo per la crescita continua di Hilton in Italia. Il vice president ha evidenziato lo slancio dell'espansione nel segmento luxury in Europa. Matteo Cidonio di Benso srl ha dichiarato di essere orgoglioso di questa collaborazione. Il progetto mira a creare un luogo dove gli ospiti possano scoprire la Città Eterna con uno sguardo nuovo nel 2028.