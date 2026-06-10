Hilton e Becerra proiettati come finalisti nelle primarie per governatore della California

Il commentatore repubblicano Steve Hilton e il democratico Xavier Becerra avanzeranno alle elezioni di novembre per governatore della California dopo le primarie del 2 giugno, con il miliardario Tom Steyer terzo ma non abbastanza per superare i primi due.

Il commentatore televisivo repubblicano Steve Hilton è stato proiettato alle elezioni generali del 3 novembre dopo le primarie aperte del 2 giugno, secondo le proiezioni dei media statunitensi di martedì.

Hilton affronterà l'ex segretario di gabinetto democratico Xavier Becerra. Hilton e Becerra sono stati in testa alle primarie a due sin dal primo conteggio dei voti, la notte delle elezioni, ma il miliardario democratico Tom Steyer era abbastanza vicino al terzo posto da indurre i media a non fare proiezioni sui due finalisti.

Le elezioni in California possono richiedere giorni per determinare il vincitore, poiché le schede postali sono accettate se il timbro postale è stato apposto il giorno dell'elezione o prima e se sono state ricevute entro sette giorni dal giorno dell'elezione. Ufficialmente, la California ha fino a 30 giorni dopo le elezioni del 2 giugno per contare e verificare le schede, e il Segretario di Stato ha 38 giorni per certificare l'elezione, o fino al 10 luglio.

Steyer è terzo con il 22,6%, anche se ha mantenuto un percorso matematicamente plausibile fino ad ora. In base alle "primarie della giungla" della California, in cui i candidati di tutti i partiti appaiono sulla stessa scheda elettorale, i due primi classificati avanzano, indipendentemente dal partito.

Il prossimo governatore della California succederà al democratico Gavin Newsom, in scadenza di mandato, e si occuperà di un'economia da 4.000 miliardi di dollari - tra le più grandi del mondo - affrontando al contempo sfide profonde in materia di acqua, accessibilità economica e senzatetto. Becerra è un ex procuratore generale dello Stato e deputato degli Stati Uniti di Los Angeles, che è stato segretario alla Sanità e ai Servizi Umani sotto il presidente Joe Biden.

Se dovesse prevalere a novembre, diventerebbe il primo governatore latino eletto in uno Stato in cui il 40% della popolazione è ispanica o latina. Hilton è un ex conduttore di Fox News di origine britannica che è stato appoggiato dal presidente Donald Trump. Una volta consigliere dell'ex primo ministro britannico David Cameron, è diventato cittadino statunitense nel 2021.

Steyer, un miliardario hedge fund che ha speso 350 milioni di dollari del suo denaro per candidarsi alla presidenza nel 2020, ne ha spesi altri 200 per candidarsi a governatore. Si è presentato come un progressista che prometteva di aumentare le tasse sui miliardari, inclusi se stesso. I repubblicani non detengono un ufficio statale in California dal termine del mandato dell'ex governatore Arnold Schwarzenegger nel gennaio 2011





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