Hjulmand: futuro incerto tra Sporting e Premier League, Manchester United alla finestra

Il centrocampista danese dello Sporting CP, Morten Hjulmand, è al centro di intense speculazioni di mercato. Nonostante un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 80 milioni, club inglesi, in particolare il Manchester United, starebbero intensificando i contatti per assicurarsi il giocatore. L'agente conferma trattative in corso, con la volontà dello Sporting che sarà decisiva.

Il futuro di Morten Hjulmand , centrocampista danese dello Sporting CP, rimane un argomento caldo di mercato, nonostante il suo contratto con il club portoghese sia valido fino al 2028 con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. Nelle ultime settimane, voci insistenti hanno suggerito un crescente interesse da parte di club inglesi, con il Manchester United che sembrerebbe essere in prima linea per assicurarsi le prestazioni del giocatore, ex Lecce.

Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo è la recente nomina di un nuovo direttore sportivo per il club inglese, figura che fino alla scorsa estate ricopriva il ruolo di diesse proprio presso lo Sporting Lisbona, creando un potenziale canale preferenziale per la trattativa. Dopo l'eliminazione dello Sporting dalla Champions League per mano dell'Arsenal, l'agente di Hjulmand è stato intercettato dai media e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il mercato del suo assistito. Interrogato sul prezzo del cartellino, l'agente ha evitato di fornire cifre precise, rimandando la questione allo Sporting: Devi chiedere allo Sporting di questo, ha dichiarato, mantenendo un profilo basso e senza sbilanciarsi. Tuttavia, nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti sul futuro del ventiseienne danese: Non posso parlare di alcun accordo. Morten è nelle mani dello Sporting, sono brave persone, perciò sono sicuro che a un certo punto troveremo una soluzione, ha aggiunto, lasciando intendere che la volontà del club portoghese sarà determinante nel definire la cessione o la permanenza del giocatore. L'eliminazione dalla competizione europea potrebbe infatti accelerare la decisione dello Sporting di monetizzare dalla vendita di uno dei suoi pezzi pregiati, anche alla luce della significativa clausola rescissoria. La storia di Hjulmand, capitano dello Sporting, è anche legata a un dettaglio particolare: il tatuaggio raffigurante il 'gunner', simbolo dell'Arsenal, un omaggio alla squadra che lo ha eliminato e che, ironicamente, potrebbe rappresentare il suo prossimo approdo. Questo elemento, pur non avendo un valore sportivo diretto, aggiunge un elemento di curiosità alla sua potenziale transizione verso la Premier League. L'interesse del Manchester United, unito alla presenza di un dirigente con un passato nello Sporting, potrebbe creare un contesto favorevole per il trasferimento. L'agente ha sottolineato la professionalità dello Sporting, suggerendo che una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa verrà trovata. La finestra di mercato estiva si preannuncia dunque come un periodo cruciale per il centrocampista danese, il cui futuro, sebbene incerto, sembra orientato verso una nuova importante avventura, probabilmente in un campionato di primissimo piano come la Premier League. La sua prestazione contro l'Arsenal, pur non sufficiente a superare il turno, ha nuovamente messo in mostra le sue qualità, attirando l'attenzione dei top club europei





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