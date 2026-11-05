Hobby insoliti dei Windsor: dai giardini di Carlo alle corse dei piccioni

Scoprite i passatempi meno convenzionali dei membri della famiglia reale britannica, dalle attività agricole di Carlo a quelle sportive di Filippo e Anna.

La famiglia reale britannica, guidata dal Re Carlo III, ha da sempre coltivato una serie di passioni e interessi che si discostano significativamente dalle aspettative tradizionali legate alla nobiltà. L'attuale sovrano, insieme ai suoi figli William e Harry, incoraggiava i figli fin da bambini a partecipare attivamente alla pulizia ambientale durante le visite alle residenze di Sandringham e Balmoral. Questo impegno ecologico, basato sull'uso di guanti, pinze raccoglitrici e sacchi di plastica, illustra una preoccupazione concreta per la salute del pianeta che il monarca trasmette ora anche ai propri nipotini.

Impegno ambientale e tradizioni agricole a Highgrove

Il Re Carlo sta attualmente condividendo le sue passioni ambientali direttamente con i nipoti, concentrandosi in particolare sul piccolo principe Louis. Il giovane bambino sta imparando le tecniche del giardinaggio pratico, come piantare alberelli a piedi nudi nel terreno e scuotere delicatamente le piante per favorirne la crescita. Questi insegnamenti vengono impartiti nel contesto più ampio delle riserve naturali gestite dal Re.

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La residenza di Highgrove e quella di Sandringham ospitano diverse gabbie destinate alla conservazione di specie avicole rare e in via di estinzione. Il piccolo Louis accompagna il nonno anche nel pollaio esclusivo di Windsor, dove vengono allevate specie esotiche provenienti da diverse parti del mondo. Questa pratica rappresenta un prolungamento di una tradizione che risale al periodo della Regina Vittoria, unendo conservazione biologica e vita quotidiana.

Passioni creative e sportive dei membri della famiglia

La Principessa del Galles Kate Middleton dedica le proprie ore di libertà a una varietà di attività creative e domestiche che riflettono un approccio artigianale alla vita. Oltre alle tradizionali cucine e ricami, la principessa si diletta a preparare torte a mezzanotte e passa i fine settimana a raccogliere erbe, bacche e funghi nelle campagne circostanti. La sua residenza ad Anmer Hall è dotata di alveari da cui lei stessa raccoglie il miele.

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Le sue competenze spaziano anche verso l'architettura, con disegni che hanno influenzato programmi ufficiali, e verso la fotografia. Un aspetto meno noto del suo profilo include la certificazione PADI, l'organizzazione subacquea globale, che attesta la sua capacità di immergersi in sicurezza fino a una profondità di trenta metri. Questo risultato dimostra un impegno personale verso lo sport e la natura che va oltre le cerimonie di corte.

Eredità storica e nuovi interessi tra le generazioni

Il Principe William continua a nutrire interessi legati alla musica elettronica, ispirati dal periodo universitario. Incoraggia il figlio quattordicenne George, studente a Eton, nel suo desiderio di diventare una rockstar fornendogli vinili degli anni Novanta e duemila. George ha già portato una chitarra elettrica con sé al college, mostrando una passione che il padre valorizza nonostante il suo precedente sogno di diventare un DJ.

La tradizione sportiva e artigianale prosegue con il Duca di Edimburgo Filippo, che amava allenare duecento piccioni da corsa per gare internazionali. Il suo interesse tecnico si estendeva alla costruzione di forni, attrezzi per barbecue e carrozze storiche, oggetti ora conservati nella collezione privata della nipote Lady Louise Windsor. Anche la Principessa Anna ha mantenuto vivo questo spirito di squadra e competizione familiare.

Vita quotidiana e interessi personali nella campagna inglese

La Principessa Anna e suo marito, l'ex rugbista Mike Tindall, hanno istituito una tradizione primaverile che prevede competizioni familiari per la tosatura dei prati con macchinari ad alta tecnologia. Questo approccio pratico alla gestione del territorio è condiviso con la sorella Harriet, ex infermiera e moglie di Peter Phillips. Harriet, che lavora come coach per squadre giovanili di hockey, partecipa anche a tornei amatoriali nei fine settimana.

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Il Principe Edoardo, dopo il trasferimento con la famiglia nelle campagne inglesi, ha mantenuto la sua passione per l'osservazione degli uccelli. Il suo progetto prevede l'installazione di mangiatoie per colibrì e altre specie all'esterno della nuova dimora, permettendogli di monitorare la biodiversità locale. Questo interesse naturalistico si intreccia con le attività artistiche della sua consorte, nota per il suo talento autodidatta nella composizione floreale con rami e fiori selvatici locali.