Hockey su ghiaccio italiano: Bolzano e Val Pusteria giocano in Austria per cercare la competitività

L’hockey su ghiaccio italiano vive un momento di cambiamento, con le due squadre più forti, Bolzano e Val Pusteria, che hanno deciso di giocare in campionati austriaci, lasciando il campionato italiano per cercare una maggiore competitività. Questo scelta, se da una parte fa perdere il titolo di campione d'Italia, dall'altra permette alle squadre di confrontarsi con il meglio d'Europa e di migliorare il livello del gioco, con un beneficio anche per la nazionale italiana che si prepara per le Olimpiadi del 2026.

Tra questo weekend e il prossimo comincia la nuova stagione dell’ hockey su ghiaccio maschile italiano. Come succede ormai da qualche anno, le migliori squadre italiane giocheranno in due campionati austriaci perché quello italiano è troppo competitivo poco per loro. È un segno di quanto poco competitivo sia il campionato italiano, ma è anche un bene per la Nazionale, che nel 2026 tornerà alle Olimpiadi a vent'anni dall'ultima volta.

Le due squadre italiane più forti, Bolzano e Val Pusteria, giocano nel principale campionato austriaco, la ICE Hockey League. Il titolo di campione italiano, però, si contenderanno altre sette squadre italiane che giocano nel secondo campionato austriaco, noto come Alps Hockey League. Entrambi sono campionati prevalentemente austriaci, ma di fatto sono sovranazionali. Nella ICE Hockey League ci sono anche due squadre ungheresi e una slovena, nell'Alps Hockey League una slovena e una croata. Pur di partecipare a un campionato più competitivo, Bolzano e Val Pusteria hanno quindi scelto di rinunciare a vincere lo “Scudetto”, il titolo di miglior squadra d’Italia. Le migliori squadre italiane partecipano a campionati stranieri e sovranazionali perché in Italia l’hockey è poco diffuso. È praticato quasi solo al Nord, con una forte concentrazione di squadre nel Nord-Est, in particolare in Alto Adige. La prima squadra a lasciare il campionato italiano fu nel 2013. Era già allora la squadra più forte in Italia, proveniente dall'unica provincia italiana dove l'hockey è più seguito del calcio. La ICE Hockey League divenne un campionato sovranazionale nel 2007, quando si iscrisse la squadra slovena Jesenice. Oltre a voler dire “ghiaccio” in inglese, ICE è acronimo di “International Central European”. La ICE Hockey League assegna sia il titolo di campione del torneo che quello di campione d’Austria, riservato evidentemente alle squadre austriache. Il Bolzano è diventata la prima squadra non austriaca a vincere il titolo nel 2014, nella stagione di esordio, e poi per la seconda volta nel 2018. Da quando gioca nel campionato austriaco Bolzano è anche riuscita in diverse occasioni a qualificarsi alla Champions League, che così come nel calcio è il torneo a cui partecipano le migliori squadre d’Europa, che si qualificano in base ai loro risultati nei rispettivi campionati nazionali (o, come nel caso di Bolzano, sovranazionali). Dopo Bolzano anche altre squadre sono passate dal campionato italiano all’ICE Hockey League, che tra le altre cose richiede maggior impegno finanziario e una non semplice pianificazione: l’iscrizione ha una durata di tre anni. Nel 2021 lo ha fatto il Val Pusteria (un'altra squadra altoatesina) e nel 2022 l’Asiago (in Veneto), che però dopo tre anni di permanenza quest’anno è stato escluso dalla lega a causa del mancato rispetto di alcune regole finanziarie sul pagamento dei giocatori. La presenza di Bolzano e Val Pusteria in ICE Hockey League ha fatto bene alla Nazionale italiana: tre dei primi sei convocati per le prossime Olimpiadi invernali, annunciati come da regolamento. Dopo la partenza del Bolzano il campionato italiano fu riorganizzato, e dopo qualche resistenza iniziale la federazione italiana decise di permettere alle squadre che ne facevano richiesta di passare al secondo livello del campionato austriaco, che venne quindi rinominato Alps Hockey League (alcune squadre slovene già giocavano in Austria). È il campionato da cui si parte per assegnare il titolo di campione d’Italia: i risultati delle partite tra squadre italiane creano una classifica a parte, che stabilisce quali si qualificano ai playoff che assegnano lo Scudetto. Il nome ufficiale di questo La Alps Hockey League non è però la “Serie B” della ICE Hockey League, non è che chi arriva primo nella Alps Hockey League poi ottiene automaticamente la promozione in ICE Hockey League. I due campionati sono organizzati dallo stesso ente ma sono leghe private (come è per esempio l’NBA, il campionato di basket nordamericano) e separate: ci si iscrive, per più anni, all’una o all’altra; e ci si resta anche se si arriva ultimi. Le squadre scelgono a quale iscriversi in base al budget a loro disposizione: che per la ICE è di almeno 3-3,5 milioni di euro, mentre per la Alps Hockey League è di solito tra i 600mila euro e 1,5 milioni di euro. In Alps Hockey League infatti le trasferte sono più corte e il numero di stranieri che possono essere in ogni squadra è più bass





