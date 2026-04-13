Hollywood contro la fusione Paramount-Warner Bros. Discovery: Mille star si oppongono

Oltre mille figure di spicco di Hollywood, tra cui attori, registi e sceneggiatori, esprimono la loro netta opposizione alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, paventando una riduzione di posti di lavoro e una diminuzione della diversità creativa.

Più di mille star del cinema, sceneggiatori, registi e altri professionisti di Hollywood hanno manifestato la loro netta opposizione alla proposta di fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery , attraverso una lettera aperta resa pubblica lunedì. Un'ampia porzione dell'industria cinematografica, comprendente figure di spicco come Glenn Close, Ben Stiller, Jane Fonda, Kristen Stewart, Joaquin Phoenix, Yorgos Lanthimos, Denis Villeneuve e J.J.

Abrams, ha espresso con forza il proprio dissenso nei confronti dell'accordo da 111 miliardi di dollari che unirebbe due storici studi in uno solo, sostenendo che tale operazione avrebbe l'effetto di ridurre ulteriormente posti di lavoro e la quantità di film prodotti in un'Hollywood già provata da contrazioni. La lettera, pubblicata sul sito BlocktheMerger.com, denuncia con toni accesi: "Il risultato sarà una diminuzione delle opportunità per i creativi, un calo dei posti di lavoro nell'intero ecosistema produttivo, costi più elevati e una minore scelta per il pubblico negli Stati Uniti e nel resto del mondo". Prosegue poi avvertendo: "In modo allarmante, questa fusione ridurrebbe il numero dei principali studi cinematografici statunitensi a soli quattro". L'accordo è attualmente in attesa del voto degli azionisti, previsto entro la fine del mese, e dell'approvazione delle autorità di regolamentazione governative, un passaggio fondamentale per la sua concretizzazione. La decisione di Paramount di procedere con la fusione è giunta dopo mesi di intense trattative e dopo aver respinto un'offerta concorrente proveniente da Netflix, che alla fine non ha avuto successo. Paramount ha riconosciuto che la fusione comporterà inevitabilmente tagli significativi, principalmente a causa di duplicazioni di ruoli e funzioni. In risposta alla lettera aperta, Paramount ha rilasciato una dichiarazione, riportata da Variety, che esprime un tentativo di mediazione: "Comprendiamo e ascoltiamo le preoccupazioni espresse da alcuni membri della nostra comunità creativa e rispettiamo il loro impegno a proteggere ed espandere la creatività". La dichiarazione prosegue con un'analisi più ampia della situazione, sottolineando: "È importante sottolineare che, in quanto creatori, sappiamo per esperienza diretta che questo è anche un momento di profonda trasformazione per l'industria cinematografica e che la necessità di aziende solide, focalizzate sulla creatività e ben capitalizzate, in grado di continuare a investire nella narrazione, non è mai stata così urgente". Paramount ribadisce la propria posizione, sostenendo che questa fusione "unisce in modo unico punti di forza complementari per creare un'azienda in grado di dare il via libera a un maggior numero di progetti, sostenere idee audaci, supportare i talenti in tutte le fasi della loro carriera e portare storie a un pubblico di portata veramente globale, rafforzando al contempo la concorrenza e garantendo che più attori di rilievo investano nei talenti creativi". L'atteggiamento di Paramount, pur riconoscendo le preoccupazioni, sembra quindi mirare a rassicurare la comunità creativa sull'intenzione di perseguire una strategia che favorisca lo sviluppo dell'industria, nonostante le possibili contrazioni. La reazione della comunità di Hollywood evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo al consolidamento del settore e all'impatto potenziale di tali mega-fusioni sulla creatività e sulla diversità delle produzioni cinematografiche. Il timore espresso dai professionisti del settore è che una riduzione del numero di studi e un aumento della concentrazione del potere decisionale possano soffocare l'innovazione, limitare le opportunità per nuovi talenti e, in definitiva, restringere la varietà di storie proposte al pubblico. La questione dei posti di lavoro è centrale nella protesta, con il timore di licenziamenti e di un peggioramento delle condizioni contrattuali. La fusione, se approvata, potrebbe anche influenzare la competizione nel mercato dello streaming, con un'ulteriore consolidamento che potrebbe avere ripercussioni significative sui prezzi e sull'offerta di contenuti. Gli attori coinvolti, da Paramount a Warner Bros. Discovery, dovranno quindi affrontare non solo le sfide legate all'integrazione delle diverse strutture aziendali, ma anche la necessità di riconciliare le proprie strategie commerciali con le legittime preoccupazioni espresse dalla comunità creativa di Hollywood





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fusione Paramount Warner Bros. Discovery Hollywood Opposizione Cinema Lavoro Creatività Industria Cinematografica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Romics 36, Space Jam compie 30 anni: festeggiato con una mostra e un panelIl Romics 36, alla Fiera di Roma fino al 12 aprile, celebra i 30 anni del mito di Space Jam (proseguito col suo sequel), attraverso una mostra di materiale originale e un incontro, per raccontare questa curiosa saga a tecnica mista targata Warner Bros.

Read more »

Andy García: Un Gentiluomo del Cinema tra Cuba e HollywoodUn ritratto di Andy García, attore cubano-americano di successo, tra i suoi ruoli iconici, la sua vita privata e le sue posizioni politiche. Un'analisi della sua carriera, con particolare attenzione alle sue interpretazioni più memorabili e al suo impegno come regista.

Read more »

Studio Ghibli: Robert Pattinson e altre 5 star di Hollywood 'nascoste' nei film di MiyazakiDa Il ragazzo e l'airone a Ponyo sulla scoglieta: ecco 6 famosissimi divi di Hollywood che hanno prestato la voce ai capolavori di Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki. Tra loro c'è anche Robert Pattinson, ma non è il più insospettabile!

Read more »

Blake Lively: La causa con Baldoni mette a rischio la sua carriera a Hollywood?La disputa legale tra Blake Lively e il regista Justin Baldoni per accuse di molestie sta dividendo Hollywood. Una fonte interna suggerisce che la carriera dell'attrice potrebbe essere compromessa a causa della causa e della controversa immagine pubblica che ne è derivata. Il caso, che include accuse incrociate e un processo imminente, solleva interrogativi sulla percezione dell'attrice e sul futuro della sua carriera.

Read more »

Da Jane Fonda a Mark Ruffalo, 1000 star di Hollywood contro la fusione WarnerSecondo i firmatari l’accordo tra le due società porterà a meno progetti e meno lavoro

Read more »

Jacob Elordi e Kendall Jenner insieme al Coachella Festival: è nata una nuova coppia a Hollywood? Le indiscrezioniLui, Jacob Elordi, è uno dei giovani attori più richiesti a Hollywood dopo...

Read more »