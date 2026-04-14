Holm brilla a Bergamo: Spalletti trova la soluzione ideale per il futuro della Juventus

Emil Holm, con una prestazione convincente a Bergamo, ha dimostrato le sue qualità e il perché la Juventus ha puntato su di lui. Spalletti trova nel laterale svedese un elemento prezioso per il suo progetto tecnico, con prospettive di riscatto e un futuro in bianconero. L'analisi della partita, il ruolo tattico e le prospettive di mercato.

Emil Holm a Bergamo ha dimostrato le ragioni che hanno spinto la Juventus a investire su di lui a gennaio: lo svedese vede riscatto e futuro in bianconero. Questa constatazione è particolarmente valida, soprattutto se si considera che la Vecchia Signora ha affidato l'operazione di rilancio alle mani di Luciano Spalletti . Di conseguenza, lo svedese, con gli schemi del tecnico di Certaldo, si sposa a meraviglia, essendo dotato di un DNA in grado di garantire duttilità, gamba e soluzioni tattiche variegate. L'adattabilità di Holm, la sua capacità di giocare in diverse posizioni e la sua predisposizione al lavoro di squadra lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi allenatore. La sua performance a Bergamo è stata una chiara dimostrazione di questa versatilità, evidenziando come possa integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di Spalletti .

A Bergamo, Holm ha dimostrato il perché la Juventus a gennaio ha deciso di puntare su di lui: schierato nel ruolo di quinto per sopperire alla squalifica di McKennie, Spalletti ha trovato nello scandinavo, proveniente dal Bologna, una risorsa estremamente preziosa. A tutta fascia, ma non solo, perché l'esterno ha interpretato in modo impeccabile i dettami che spesso Big Luciano impartisce allo statunitense. Pur parlando di due ruoli e giocatori diversi, Emil ha saputo garantire la doppia fase, largo ma anche convergendo verso il centro, seminando scompiglio nella difesa di un'Atalanta chiamata a non solo a marcare il trio Conceicao-Boga-Yildiz, ma anche a guardarsi dagli inserimenti a sorpresa dello svedese, che si è trasformato in un inedito 'trequartista mascherato'. La sua capacità di leggere il gioco, di inserirsi in modo intelligente e di creare superiorità numerica sono qualità fondamentali che lo rendono un giocatore di grande impatto. La sua prestazione a Bergamo è stata una prova tangibile del suo valore e della sua importanza per la squadra.

È interessante notare che l'avventura bianconera di Holm era iniziata in modo modesto, a causa dell'infortunio subito a San Valentino contro l'Inter: una lesione miotendinea di basso-medio grado al soleo del polpaccio destro, che ha causato uno stop di quasi due mesi. L'ex giocatore del Bologna è rientrato in campo solo il 6 aprile contro il Genoa, giocando 8 minuti, per poi ricevere una maglia da titolare contro l'Atalanta: il risultato? Insieme a Boga, è stato uno dei migliori dei bianconeri. È quindi inevitabile, come anticipato, immaginare Holm come un elemento centrale nei piani di Spalletti: se l'allenatore toscano ha appena rinnovato il contratto fino al 2028, lo svedese sembra essere pronto a riscattarsi da parte della Signora. Il laterale destro scandinavo è stato acquistato in prestito gratuito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare realtà versando nelle casse del Bologna 15 milioni di euro - pagabili in tre esercizi - ai quali si aggiungerebbero 3 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. Parallelamente all'operazione Holm-Juve, a gennaio le due società hanno effettuato un altro movimento di mercato: Joao Mario, pur non direttamente legato all'arrivo dello svedese a Torino, è passato al Bologna in prestito secco, ma sta convincendo i felsinei a trattare l'acquisto a titolo definitivo. Questo dimostra la sinergia tra le due squadre e la capacità di entrambe di operare sul mercato in modo intelligente e strategico.





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