L'attore e regista messicano Alejandro Bernal analizza la sua nuova pellicola, un'indagine profonda sulla perdita di identità culturale e la passività sociale nel contesto latinoamericano.

La narrazione cinematografica di Alejandro Bernal in "Hombre al Agua" non si limita a raccontare una storia, ma ne contiene molteplici altre stratificate. L'attore, regista e produttore messicano utilizza il suo ruolo per esplorare questioni esistenziali più ampie, agendo non solo come artista ma anche come padre e cittadino globale. Il suo obiettivo è spingersi oltre i confini convenzionali del cinema, interrogandosi costantemente sulla natura della giustizia e sull'identità personale in un mondo in rapida trasformazione.

La trama di un salvataggio che cambia destino

Il cuore della vicenda ruota intorno a Camilo, un bagnino cubano che rappresenta una figura emblematica di resilienza. La sua vita subisce una svolta improvvisa quando salva Abel, un ricco magnate messicano a rischio di annegamento. Abel, eternamente grato per l'atto di eroismo, offre a Camilo un posto di dirigente in una delle sue aziende, cambiando radicalmente le sorti dell'uomo.

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Tuttavia, questo colpo di fortuna innesca una serie di complicazioni significative. La famiglia di Camilo, in particolare sua moglie Juana, inizia a girare un film autobiografico che include anche la storia del marito. Questo progetto artistico si intreccia con un altro documentario realizzato dagli operai nella fabbrica gestita da Camilo, trasformando la situazione in una complessa lotta di classe cristallizzata su pellicola.

Meta-narrazioni e critica alla passività sociale

Queste meta-narrazioni diventano particolarmente potenti quando lette attraverso la lente della storia personale di Alejandro Bernal e del suo percorso artistico nel mondo ispanofono. Il suo debutto come sceneggiatore e regista ha rivelato quanto sia complesso mantenere una percezione autentica di sé mentre si acquista visibilità. La protagonista maschile, pur non priva di qualità, sceglie di archiviare le proprie capacità in nome della passività, trovando garanzia nella classe sociale in cui è entrato.

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La vita del personaggio si configura come quella di una comparsa, non di un attore principale. La sua identità cubana viene attivata solo quando serve, per soddisfare quote di diversità imposte dalle circostanze, ma viene soffocata quando diventa scomoda. Questa dinamica riflette una critica sottile ma tagliente verso l'uso strumentale delle identità culturali.

La perdita dell'identità personale nel cinema

Nei dialoghi del film, le richieste rivolte al personaggio di Camilo sono costanti e intrusive. Vengono ripetutamente esortati a "andare via", "uscire" o "uscire dall'inquadratura". Queste direttive non sono solo istruzioni di regia, ma metafore della negazione dell'identità. Gli viene chiesto di "non essere", di non dire chi è veramente, nascondendo la propria origine cubana per compiacere altri.

"Tu sei chi pensano che tu sia, non chi sei veramente", recita una frase chiave. Questa distorsione evidenzia come l'identità non appartenga più all'individuo, ma sia costruita dalle percezioni altrui. La tecnologia moderna amplifica questa tendenza, rendendo gli individui mere variabili nel calcolo del Prodotto Interno Lordo.

Il ruolo della famiglia e la ricerca della verità

La nascita dei figli di Bernal, Lazaro e Libertad, ha segnato un punto di svolta naturale nella sua vita. Questa esperienza paterna lo ha portato a preoccuparsi maggiormente di proteggere le cose più preziose, come la libertà di espressione e l'audacia creativa. Non cerca più il plauso immediato, ma desidera che il suo lavoro rimanga interessante e rilevante nel tempo.

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L'equilibrio tra satira, melodramma e telenovela nel film riflette la complessità della realtà. Bernal ama lo spettro dell'incertezza cinematografica, ispirato da film latini che sfidano le convenzioni di genere. La sua opera cerca di catturare questa natura multiforme, esplorando il prezzo da pagare perdoversi nelle narrazioni imposte dal potere.