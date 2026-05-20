Honda HR-V MY25 restyling: un successo sotto ogni aspetto

Il restyling di HR-V MY25 ha portato miglioramenti significativi sotto tutti i punti di vista, concentrandosi principalmente sul design.

Il restyling di Honda HR-V MY25 improve ulteriormente un modello ampiamente apprezzato dai automobilisti apportando modifiche sotto diversi aspetti, iniziando dal design. Lo stile risultante è più accattivante nella zona anteriore grazie ad una modanatura superiore rifinita in Crystal Black e ad una superficie interna più scura dei gruppi ottici.

Il cambio dello stile della firma luminosa a LED posteriore, ora completa su tutta la larghezza, presenta un nuovo disegno interno. La mise da Suv coupé compatto rimane inconfondibile, ma ora presenta un nuovo paraurti anteriore dalle linee più pronunciate impreziosite dalle sezioni dei profili inferiori rifinite in nero lucido. Le nuove colorazioni della carrozzeria denominate, rispettivamente, Sage Green Pearl, Seabed Blue Pearl e Urban Grey Pearl, esaltano ulteriormente il design della proposta compatta a ruote alte di Honda.

Le fiancate rimangono moderne e pulite e sono caratterizzate da una linea che si prolunga dal gruppo ottico posteriore fino a raggiungere i fari anteriori. Il gioco di proporzioni tra il montante anteriore molto inclinato e il cofano allungato favorisce l'aspetto di coupé spostando visivamente l'abitacolo all'indietro. Questo è ricco di modifiche per l'accesso al caricabatterie wireless, ora più ergonomico, sia dal posto guida che dal sedile del passeggero anteriore.

Il restyling di HR-V MY25 offre inoltre un maggiore isolamento acustico dall'esterno ed un maggiore livello di privacy grazie alla visibilità dei vetri oscurati su tutti gli allestimenti





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