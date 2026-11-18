Hong Kong archivia il processo contro il capitano Wan Wenguo per il gasdotto Balticconnector. Il marinaio sarà espulso in Cina dopo aver ammesso solo violazioni di sicurezza.

Hong Kong ha definitivamente archiviato il procedimento penale contro il capitano cinese Wan Wenguo a bordo della portacontainer Newnew Polar Bear, accusato di aver reciso il gasdotto nel mar Baltico nell'ottobre 2023. Questa decisione legale, resa nota mercoledì dai media locali, pone fine a un capitolo giudiziario di grande risonanza internazionale legato a un incidente infrastrutturale critico.

Dettagli procedurali dell'archiviazione del caso

I pubblici ministeri hanno comunicato al tribunale di primo grado che l'archiviazione è dovuta all'impossibilità pratica di contattare diversi testimoni chiave provenienti dalla Cina continentale. La mancanza di queste testimonianze cruciali ha reso impossibile procedere con il caso nel merito delle accuse più gravi, portando alla chiusura delle pratiche giudiziarie locali.

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Il capitano Wan Wenguo, un uomo sulla quarantina, è stato detento in custodia cautelare sin dal dicembre 2024. Dopo la chiusura del processo, l'immigrazione hongkonghese procederà con la sua espulsione e il rimpatrio verso la Cina continentale, come riportato dal quotidiano South China Morning Post. Questa misura amministrativa segna la fine della sua permanenza nella regione amministrativa speciale.

Posizioni legali e accuse contro il capitano

Wan Wenguo si era dichiarato inizialmente non colpevole dell'accusa principale di aver causato danni penali al gasdotto Balticconnector, una linea sottomarina di 77 chilometri (48 miglia) che collega l'Estonia alla Finlandia. Questa infrastruttura era fondamentale per il trasporto di gas naturale nella regione baltica e la sua interruzione aveva creato tensioni geopolitiche significative.

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Tuttavia, il capitano ha cambiato strategia difensiva e si è dichiarato colpevole di due accuse minori relative alla mancata osservanza delle norme di sicurezza marittima. Jerry Chung, l'avvocato difensore di Wan, aveva precedentemente dichiarato che sarebbero stati chiamati a testimoniare 18 testimoni dell'accusa, ma la loro indisponibilità ha compromesso la strategia processuale.

Indagini tecniche e responsabilità della nave

Gli investigatori finlandesi hanno stabilito che la Newnew Polar Bear ha trascinato l'ancora sul fondo marino, recidendo fisicamente il gasdotto. Le analisi forensic hanno confermato che un'ancora rotta recuperata dal fondale nelle vicinanze dell'incidente apparteneva effettivamente alla nave, che risulta priva di un'ancora completa a seguito dell'evento.

La prova fisica dell'ancora mancante e del danno al gasdotto costituiva il nucleo delle accuse iniziali contro il comandante. Nonostante l'assenza di testimoni oculari diretti dal continente, i reperti tecnici hanno fornito una ricostruzione chiara del meccanismo d'incidente, anche se insufficienti per mantenere le accuse penali maggiori senza il sostegno testimoniale richiesto.

Impatto diplomatico e prossima procedura

Prima dell'incidente, la Cina aveva espresso alla Finlandia e all'Estonia la propria promessa di assistere pienamente con le indagini e aveva chiesto che il processo fosse condotto in modo obiettivo ed equo. La chiusura del caso a Hong Kong senza una condanna per il danno infrastrutturale potrebbe influenzare le dinamiche di cooperazione futura.

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Il rimpatrio di Wan Wenguo in Cina continentale rappresenta l'ultimo passo procedurale noto. Con il capitano espulso e il processo chiuso, non ci sono ulteriori date udienze programmate per questo specifico caso di diritto marittimo internazionale nel sistema giudiziario di Hong Kong.