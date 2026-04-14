Hong Kong: la Cina dell'Intelligenza Artificiale conquista il mercato

Le fiere di Hong Kong mostrano una Cina all'avanguardia nell'integrazione dell'intelligenza artificiale, con prodotti funzionanti e accessibili. I robot umanoidi, l'I.A. applicata alla medicina e alla logistica sono solo alcuni degli esempi di un'innovazione che punta al mercato globale.

Dai robot baristi all'I.A. medica e industriale, le fiere di Hong Kong mostrano una Cina che integra l'intelligenza artificiale in prodotti già funzionanti, accessibili e pronti per il mercato. Un robot umanoide prepara un espresso in meno di due minuti. La mattina fa il barista, il pomeriggio lavora in una fabbrica a Shenzhen, la sera fa il commesso. Non è una demo della Silicon Valley: è quello che si vede questa settimana all' Hong Kong Convention Centre, dove InnoEX e l'Electronics Fair Spring Edition riuniscono oltre 2.800 espositori da 27 Paesi, nella più grande vetrina globale dell'innovazione di Hong Kong , focalizzata sulla tecnologia cinese.

Il cuore della fiera è il RoboPark: oltre cento robot funzionanti schierati in un unico padiglione, con la presenza delle principali aziende tech di robot-umanoidi. Sono presenti i quadrupedi di Unitree che corrono a cinque metri al secondo, i robot da consegna di Rice Robotics, startup di Hong Kong con già 500 unità adottate anche in Giappone, e cani robot che reagiscono alle emozioni della voce umana. Accanto, un radar grande quanto un libro “legge” il battito cardiaco senza toccare il corpo, una maschera neurale usa EEG e intelligenza artificiale per analizzare il sonno, mentre un drone volante con braccio robotico pulisce i canali di drenaggio prima delle piogge.

Dalla salute alla logistica aerea, fino alla domotica e all’intelligenza artificiale: la concentrazione di startup da Shenzhen, in Cina, a Hong Kong che si vede in questa fiera non mostra solo che l'I.A. è ovunque: quello si sapeva. La novità è che qui l'intelligenza artificiale è integrata in oggetti che costano poco, funzionano e sono già in vendita. Per l'industria occidentale, il divario tecnologico con la Cina si misura in prodotti, non solo in brevetti.

È esattamente la tesi di un recente editoriale del New York Times firmato da Sebastian Mallaby, che sottolinea che la capacità di inserire l'intelligenza artificiale nei prodotti reali è fondamentale. Hong Kong lo dimostra con le sue vetrine tecnologiche. Un altro esempio arriva dall'Hong Kong Generative AI Lab, nato dalla collaborazione con la Hong Kong University of Science and Technology, che presenta un modello di linguaggio locale chiamato Hong Kong Chat: parla inglese, cinese e cantonese, è gratuito, conta 80.000 utenti ed è pensato come progetto alternativo a ChatGPT e DeepSeek. In fiera anche mini-pc cinesi di Greatwall con supporto nativo a Open Claw, il modello AI cinese, pensati per far girare l'intelligenza artificiale in locale senza cloud, un'alternativa al Mac Mini a prezzi più accessibili.

Il robot Alphabot Cube, prodotto da Agibot, valutata 10 miliardi di yuan, è un esempio significativo. Ha un foundation model proprietario che gli permette la percezione a 360 gradi e la comprensione vocale, un singolo hardware per molteplici scenari, un approccio innovativo. Il colosso dei pannelli HKC ha ordinato 1.000 unità per le sue fabbriche, l'ordine commerciale più grande nel settore dell'embodied AI. A Shenzhen, lo stesso robot serve caffè e gelato.

Un istituto di ricerca di Hong Kong ha sviluppato un modello AI multimodale che analizza il video stream della broncoscopia in tempo reale, individuando tumori e anomalie e generando automaticamente il report post-operatorio. Un processo che prima richiedeva tempo significativo è ora drasticamente ridotto. Un gruppo di ricerca legato all'Università di Scienza e Tecnologia della Cina presenta un sistema di monitoraggio cardiaco completamente contactless. Un piccolo radar da parete rileva le micro-vibrazioni del cuore e le incrocia con un database AI basato su oltre 30.000 pazienti clinici. La promessa è la prevenzione di massa.

Dai Hong Kong arriva Dai3mini: un dispositivo basato su una combinazione di plastica e metallo, protetto da brevetti, che trasmette il suono per conduzione ossea. Già utilizzato in migliaia di pazienti presso l'Hong Kong Hospital Authority. La versione con AI impara le abitudini dell'utente, adattandosi all'ambiente. Un velivolo pesante, dotato di braccio robotico, ispeziona i sistemi di drenaggio e rimuove ostruzioni prima della stagione delle piogge. Ha un'autonomia di oltre 12 km con una singola carica.





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